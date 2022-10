Com Copa do Mundo, Magalu faz ofensiva pré-black friday para vender TVs e aceita item usado

Talita Nascimento - A combinação inédita da Copa do Mundo com a Black Friday tem mobilizado o varejo. No segmento de bens duráveis, a junção parece positiva na visão de analistas e das próprias empresas do setor. Para aproveitar esse combo de datas comerciais, o Magazine Luiza vai lançar sua campanha de promoções de TVs, focada no mundial de futebol, nesta sexta-feira. O mote é que os torcedores troquem os aparelhos para assistir aos jogos do Brasil. Para isso, mais uma vez a empresa vai aceitar aparelhos usados como forma de abater valores da compra.

Para participar da promoção, o cliente da rede pode levar sua televisão, celular, notebook, tablets ou smartwatch usados até uma loja física e conseguir desconto em uma TV nova. Além disso, no aplicativo da rede e no site, serão distribuídos cupons de descontos para televisores. A partir de novembro, a campanha de promoções ligada à Copa será ampliada para mais produtos vendidos pela rede do Magalu, mas os descontos dados a partir da troca de usados serão válidos apenas para televisões.

No mês de novembro, a empresa deve caminhar com essa campanha enquanto lança também ofertas com o chamariz da Black Friday. Na prática, como já previam alguns especialistas, é como se a "sexta-feira de promoções" das televisões começasse agora, com mais de um mês de antecedência, já que as datas vão se sobrepor.

A diretora de negócios para o segmento de Varejo do Google Brasil, Gleidys Salvanha, disse , em evento na última semana, acreditar que a tendência de antecipação de compras já observada em outras Black Fridays pode se intensificar neste ano. Exemplo disso, nas palavras dela, é justamente a venda de televisões. Ela dizia que, sabendo que os consumidores demonstram interesse de trocar de aparelho para assistir à Copa, é possível que todo o varejo antecipe essas ofertas.

Boa parte de receio do comércio se dá porque o Brasil estreia na competição na véspera da sexta-feira de promoções e o pico de vendas na internet costuma se dar durante a madrugada de um dia para o outro. Ou seja, o foco do consumidor na seleção poderia distraí-lo da data.

Dados do Google, porém, indicam que a Black Friday ainda supera a Copa do Mundo no interesse dos consumidores, com cerca de 9 vezes mais buscas. É verdade que o consumidor tende a acessar menos as plataformas digitais durante os jogos, mas o pico de acessos retorna depois, o que promete garantir tráfego para as ofertas da sexta-feira de promoções, mesmo após a estreia do País no Mundial.

"A categoria de TVs é alavancada pela Copa. Na última, vendemos mais de 1 milhão de aparelhos e fomos líderes de marketshare. Acreditamos que estamos bem preparados para ter um desempenho melhor do que esse. Já fizemos a primeira ação nesse fim de semana que passou (sábado, 1º de outubro). Fizemos um acordo com uma marca coreana, a Vizzion, e vendemos 15 mil TVs no sábado. Já vemos uma demanda crescente pela categoria", explica Eduardo Galanternick, vice-presidente de Negócios do Magazine Luiza.

A venda de mais de 1 milhão de aparelhos de TV a que o executivo se refere aconteceu antes do início dos jogos aqui no Brasil em 2018. Na época, o slogan da campanha era "Sai, Zica", com o sentido de trocar a televisão para espantar a má sorte do torneio anterior, marcado pelo trauma do 7 a 1, na semifinal contra a Alemanha. No primeiro semestre daquele ano, o Magazine Luiza vendeu um televisor a cada 200 habitantes do Brasil, dobrou sua participação no mercado de smart TVs e foi responsável por 50% das vendas totais dos aparelhos no país no período. Bater esse desempenho, portanto, e uma mata audaciosa.

A proposta de conseguir descontos ao levar um aparelho usado também existiu em 2018. Ela se dá por meio de uma parceria comercial, na qual uma empresa especializada compra os eletroeletrônicos usados e revende os produtos inteiros, ou repassa as peças para assistências técnicas. O valor que esse parceiro paga ao Magalu pelos itens usados é repassado em desconto dado ao cliente da rede.

A outra aposta citada por Galanternick é a venda exclusiva dos aparelhos da marca sul-coreana Vizzion. Disponível nas versões de 32 e 50 polegadas, a TV é 20% mais barata que a média, tem dois anos de garantia e promete alta qualidade de som e imagem. O sortimento de TVs para a Copa do Mundo ainda conta com telas grandes, que recebem essa classificação quando são maiores do que 50 polegadas, das principais marcas do mercado.

Sobre a expectativa positiva de vendas desse segmento, os analistas João Andrade e Renan Sartorio, do Bradesco BBI, pontuaram recentemente que a Copa do Mundo no Catar pode adicionar aproximadamente 3 pontos porcentuais (p.p.) de crescimento ao comércio eletrônico no segundo semestre de 2022.

"A Copa do Mundo normalmente adiciona um crescimento de volume de 18 p.p. para o mercado brasileiro de TV, que por sua vez representa vendas incrementais de aproximadamente R$ 3,4 bilhões - uma contribuição positiva, mas pequena, uma vez que adicionaria apenas 3 p.p. ao mercado total de comércio eletrônico no segundo semestre", explicam.

No relatório, eles escrevem que o mercado de TV brasileiro tem sofrido desde 2015. "O mercado de TV experimentou um ciclo de alta durante 2009-2014, que pode ser atribuído principalmente: a um ciclo de acessibilidade da tecnologia LCD (com preços de entrada que caíram cerca de 50% no período) e ventos favoráveis macroeconômicos". Para eles, a reversão desse cenário foi grave em 2015, com contração de volume de 38% devido a problemas econômicos no País, bem como à alta de preços de entrada dessa categoria, devido à desvalorização do real.

Desde então, o segmento viu alguma recuperação na Copa de 2018, mas, ao contrário da crença geral, os volumes de TV vendidos caíram cerca de 15% de 2019 a 2021, durante a pandemia. Esse fenômeno se deveu a custos mais altos e interrupções no fornecimento de insumos para indústria. Apesar da expectativa positiva de agora, porém, uma suposta volta ao pico de vendas de 2014 parece irreal para os analistas.

A campanha

A empresa aproveitará a audiência dos intervalos do último capítulo da novela Pantanal, da TV Globo, para lançar o filme da campanha. O anúncio contará com o slogan "Troque seu aparelho cansado pela TV do Hexa". Todas as comunicações terão referência ao tradicional gesto de substituição no futebol (mexendo os dedos indicadores em círculos). As inserções fazem parte do pacote de patrocínio das transmissões do torneio feitas com exclusividade pelo sistema Globo.

O fato de ser patrocinador da transmissão do Mundial faz o Magalu torcer pelo avanço do Brasil na competição, de forma que a audiência alta dos jogos faria a varejista chegar com a marca mais forte para as vendas de Natal, dado que a final do Mundial será no dia 18 de dezembro.