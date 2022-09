Drogaria Venancio faz 43 anos e convoca mais de 50 influenciadores para divulgar campanha de aniversário

Para celebrar seu 43º aniversário, a Drogaria Venancio está preparando um mês recheado de surpresas, promoções e conteúdos exclusivos produzidos por diversos influenciadores. A campanha, que vai presentear os clientes com mais de 200 mil reais em vales-compra, apresenta o conceito ‘Todo dia tem’ como mote no ano de 2022.



No decorrer do mês, mais de 50 influenciadores farão parte das divulgações da campanha de aniversário. Para reforçar o time, com mais de 50 famosos, a Drogaria Venancio convocou alguns nomes: Matheus Costa, que hoje tem mais de sete milhões de seguidores e que começou a atrair olhares e risadas ao ‘enganar’ e irritar o seu próprio pai, quando o jovem fingia estar falando errado em seus vídeos; o Theodoro, que produz vídeos divertidos sobre temas do cotidiano e já soma mais de dois milhões de seguidores nas suas redes sociais; a carioca Evelyn Regly, pioneira na criação de conteúdo para a internet, e que sempre atraiu muitos olhares e likes com seus vídeos recheados de humor e sarcasmo e que conta com mais seis milhões de seguidores só em seu Instagram; e a blogueira Jade Seba, que fala de moda, beleza, maternidade e muitos outros temas com seus milhões de fãs.

E ainda há outras novidades, entre elas: milhares de produtos ganharão descontos de até 60%; premiações todos os dias; melhores condições de pagamento; muitos benefícios para os clientes; ativações especiais; e frete grátis nas compras feitas pelo app da rede.

“Sempre investimos em inovações e grandes parcerias, e é dentro desse princípio de reinvenção que trazemos a campanha de aniversário de uma rede que, no decorrer de seus 43 anos, tornou-se referência no varejo farmacêutico. Estamos muito felizes em colocar na ‘rua’ a maior premiação da história da companhia”, comenta Armando Ahmed, presidente da Drogaria Venancio.

Nesse período comemorativo, a Venancio vai ‘vestir’ a cidade do Rio espalhando as artes da campanha por diversos pontos estratégicos: busdoor, outdoor, envelopamento de vagões de metrô e ônibus, entre outros. Como prêmios, serão mais de R$ 200 mil reais. A mecânica da promoção se dará da seguinte forma: a cada R$ 80 em compras (com exceção de medicamentos e fórmulas infantis), o cliente cadastra o cupom e concorre a um vale-compra na hora. A promoção, que vai até 30/09, é válida para todos os canais de vendas: site, aplicativo, whatsapp, televendas, parceiros de Market Place e Compre e Retire (o cliente compra no site e retira na loja).

Além disso, o programa de fidelidade da rede, o VClube, oferecerá ofertas exclusivas, válidas para todos os canais de vendas. E ainda haverá um benefício especial: os novos cadastros, feitos em setembro, e os já ativos, serão presenteados com um código promocional que dará direito a três meses de Rappi Prime Plus e acesso ao HBO MAX, enquanto o código estiver valendo.