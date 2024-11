Projeto leva flamenguista para ver a final em BH por 30 centavos.

'Tô no Time' une torcedores e apoio social em experiências exclusivas

Publicado em 05/11/2024 às 11:29

Alterado em 05/11/2024 às 11:29

O projeto "Tô no Time" propõe um novo jeito de viver a paixão pelo Flamengo, oferecendo prêmios que vão além do campo e apoiam causas sociais. Criado para unir emoção esportiva e solidariedade, a iniciativa sorteará títulos de capitalização regulamentados pela Susep, incluindo experiências únicas, como um passeio de helicóptero pelo Rio e uma viagem à final entre Flamengo e Atlético-MG.

Parte do valor arrecadado será revertida para a Casa Ronald McDonald, que apoia o tratamento de jovens com câncer, fortalecendo o compromisso de "Tô no Time" com causas de impacto social.

“É um projeto para torcer e ajudar ao mesmo tempo, onde cada prêmio representa não apenas o amor pelo futebol, mas também a chance de fazer a diferença na vida de quem precisa”, afirma Julio Afonso, sócio do projeto.

Com prêmios adicionais de R$1.000 e chances a partir de R$ 0,30 por número da sorte, qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar. Mais detalhes estão disponíveis em promocao.tonotime.com.br.