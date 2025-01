CAOA em dificuldades financeiras?

Montadora recebe sinal de compra de veículo não entregue, mas se recusa a devolver sinal

Publicado em 21/01/2025 às 20:23

Alterado em 21/01/2025 às 20:23

A revenda da montadora de automóveis, localizada na Rua Real Grandeza, 384, no Rio, vendeu o automóvel modelo Tiggo para um cliente que pediu pra não ser identificado.

Segundo "Flávio", isso tem acontecido com vários clientes da CAOA: "eles vendem o carro, recebem o sinal e não entregam o bem. E mais grave: sobem o preço, se você quiser receber o carro", disse o cliente.

E continuou: "esperei o carro 6 meses e vou dar queixa no Procon, além de entrar com uma ação na justiça por perdas e danos. Estão dizendo que eles estão com muitas dificuldades financeiras. Não sei se é verdade. Mas não querem devolver meu dinheiro", concluiu "Flávio".

O Informe ligou para a Sra. Simone, gerente financeira da montadora, e ela respondeu dizendo que isso "é ordem de São Paulo".