Chocolate deve continuar em alta por efeitos climáticos sobre o cacau

á notícia para os “chocólatras”, viciados em tabletes e bombons de chocolate, apreciadores de um chocolate quente ou mesmo do seu consumo gelado, em sorvetes e milk-shakes. Os analistas de commodities agrícolas do JP Morgan advertem: Os preços do cacau que subiram 128% este ano (280% nos últimos três anos) vão continuar subindo em 2025 devido a fatores como escassez global de oferta e subinvestimento crônico em fazendas de cacau.



O Brasil, que já foi o maior produtor e exportador mundial de cacau – a matéria-prima do chocolate – é parte do problema. Quando as lavouras do Sul da Bahia foram quase dizimadas pela praga da “vassoura de bruxa”, nos anos 90, a produção nacional, que superava as 400 mil toneladas, encolheu a 100 mil t./ano e chegou a ser liderada pelo Pará. Os pés que resistiram à “bruxa” foram clonados e serviram de base à retomada da produção baiana hoje na faixa de 140 mil t. A produção nacional é de 200 mil t. e a meta é dobrar para 400 mil toneladas em 2030, nível que o país tinha há 40 anos e responde por menos de 5% da produção mundial.









O Brasil que era exportador se tornou importador de cacau e dos subprodutos usados na fabricação do chocolate, como pasta e manteiga de cacau. Com a escalada dos preços de importação, que se acirrou com a alta do câmbio, muitos fabricantes passaram a produzir chocolate com manteiga de cacau ou reduziram o percentual do cacau nos produtos, acrescentando biscoitos, amendoins, nozes e amêndoas.



Como quase todos os países importadores e que manufaturam o cacau e seus derivados em guloseimas, como Estados Unidos, o maior produtor, e a Suíça e a Bélgica, que disputam o título de melhor fabricante, o Brasil passou a depender da produção de países africanos, como Costa do Marfim e Gana, da asiática Indonésia e dos sul-americanos Equador e Colômbia.



Segundo o JP Morgan, “apesar das esperanças de uma safra melhor na temporada 2024/25, os preços do cacau parecem destinados a permanecer altos no médio prazo, oscilando em torno da marca de US$ 6.000/tonelada quando um mercado equilibrado for alcançado. Isso pode, por sua vez, impactar o mercado de chocolate, com os preços dos produtos de confeitaria provavelmente aumentando em 2025”.



“Os preços do cacau dispararam nos últimos meses, atingindo máximas históricas de quase US$ 10.000 por tonelada métrica no início deste ano. Embora os preços tenham caído um pouco desde então, eles permanecem elevados devido às pressões persistentes do lado da oferta. À medida que avançamos para a safra 2024/25, para onde o mercado está indo?”, pergunta o JP Morgan. [Em 3 de dezembro, o contrato de 10 toneladas métricas de cacau para entrega em março de 2025 era negociado na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque a US$ 9.421].



Por que os preços do cacau ainda estão subindo?



“O aumento nos preços do cacau se deve em grande parte à escassez global de cacau, que persiste desde o início de 2024. Pressões de doenças, mudanças climáticas e condições climáticas ameaçadoras devastaram as plantações na África Ocidental, que contribui com cerca de 80% da produção mundial de cacau, e a disponibilidade de cacau está em níveis historicamente baixos.



Há também questões estruturais profundamente enraizadas em jogo, incluindo subinvestimento crônico em fazendas de cacau, apesar dos recentes aumentos nos preços de porteira. Hoje, a safra ainda é amplamente cultivada por pequenos agricultores, muitos dos quais lutam para ganhar a vida e não têm meios para reinvestir em suas terras — o que se traduz em rendimentos mais baixos ao longo do tempo. “O cacau é um mercado onde o produtor produz um bem de valor muito alto, mas recebe uma parcela muito baixa da cadeia de valor real. Como resultado, as taxas de replantio de árvores doentes são baixas e os rendimentos da África Ocidental têm sido mais sujeitos a impactos climáticos”, disse Tracey Allen, estrategista de commodities agrícolas do JP Morgan.



Os preços do cacau continuarão subindo em 2025?



Apesar das esperanças de uma safra melhor na temporada 2024/25, os preços do cacau parecem destinados a permanecer altos no médio prazo devido a restrições de oferta e demanda firme, antes de pairar em torno da marca de US$ 6.000/tonelada quando o mercado atingir o equilíbrio.



“O balanço mundial do cacau para 2024/25 parecia mais neutro alguns meses atrás até que as contagens de vagens começaram a cair ligeiramente na África Ocidental, e as projeções de demanda também surpreenderam positivamente. As moagens de cacau — uma medida-chave da demanda por cacau — foram muito mais firmes do que o esperado até 2023/24, caindo apenas -4% ano a ano”, disse Allen.



Embora a produção mundial de cacau esteja projetada para aumentar em mais de 11% ano a ano para cerca de 4,8 milhões de toneladas, isso ainda está abaixo dos níveis médios de cinco anos. Uma recuperação preliminar na produção da África Ocidental, estimada em cerca 13% ano a ano, é esperada em meio à redução da pressão de doenças e condições sazonais mais acomodatícias. A produção no resto do mundo também está projetada para aumentar como resultado de fortes incentivos de preço.



“No geral, o balanço mundial do cacau está se moldando para um déficit modesto até 2024/25 de cerca de -100.000 toneladas, em comparação com o déficit recorde de cerca de -460.000 toneladas em 2023/24”, disse Allen. “O lado da oferta do balanço continuará sendo o impulsionador mais crítico do mercado em meio a uma pequena recuperação, aliviando até certo ponto as restrições físicas do produto de 2023/24, mas provavelmente ficando aquém da reconstrução dos estoques esgotados. Portanto, mantemos nossa visão de preços estruturalmente mais altos do cacau por mais tempo.”



Efeito nos consumidores



As marcas de chocolate estão lidando com os custos mais altos do cacau, e muitas estão repassando o fardo aos consumidores na forma de aumentos de preços. “O preço ainda não aumentou significativamente, mas esperamos que isso acelere potencialmente para a faixa baixa de adolescentes em 2025”, afirma Celine Pannuti, chefe da European Staples & Beverages no JP Morgan. “Vemos o mercado de chocolate definido para uma inflação amplamente sem precedentes na história recente.”



Embora a demanda por chocolate tenha sido amplamente resiliente, esses aumentos de preço podem deixar um gosto amargo na boca dos consumidores, especialmente em um cenário de inflação contínua. “Após três anos de aumentos de preço elevados, haverá um equilíbrio cuidadoso de preços adicionais contra riscos de volumes, com um consumidor cada vez mais cansado da inflação”, diz Edward Hockin, que cobre Alimentos e Ingredientes de Consumo no JP Morgan. “Dados recentes já apontam para pressões de demanda crescentes, embora preços incrementais significativos ainda não tenham chegado.”



Isso poderia, por sua vez, impactar as vendas de chocolate. Embora o mercado de confeitaria de chocolate tenha experimentado baixa elasticidade de demanda entre 2022 e 2024, apoiado por uma recuperação pós-pandemia em presentes, aumento do consumo por impulso e aceleração da premiumização, esses ventos favoráveis podem desaparecer em breve. “No geral, com o grau de repasse de preços necessário para compensar a inflação de custos e sinais de algum enfraquecimento na demanda do consumidor por chocolate, os volumes e as margens EBIT [lucros antes de juros e impostos] enfrentam riscos em 2025”, acrescentou Pannuti.