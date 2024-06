Entidades de servidores participam de encontro com central sindical da categoria no Rio

Publicado em 05/06/2024 às 11:36

Alterado em 05/06/2024 às 11:36

Na tarde dessa terça-feira (4), lideranças de mais de uma dezena de órgãos classistas do funcionalismo se reuniram no Sinfrerj (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro), para conhecer o trabalho da Pública Central do Servidor.



A entidade surgiu para congregar os servidores públicos de todo o país, das esferas municipais, estaduais e federal, e de todos os Poderes, em prol de seus direitos e interesses em comum.



O presidente da Central, José Gozze, e o vice-presidente, Wanderci Polaquini, apresentaram a entidade e relataram atuações relevantes, como a defesa da PEC 6/24, que prevê o fim da contribuição previdenciária de aposentados, e a luta contra a PEC 32/20, que ataca a estabilidade e abre brechas para a redução salarial e a substituição de servidores de carreira por comissionados. Pelo Sinfrerj, estiveram presentes os diretores Alexandre Mello, Floriano Adalberto de Oliveira, Claudia Viana Toval Conrado e Ricardo Pitta, além do assessor da diretoria Ricardo Brand.



Participaram também do encontro representantes das seguintes entidades:

AUDTCE-RJ - Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

SINSEAL/RJ- Sindicato dos Servidores Efetivos, Ativos e Inativos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

FENALE - Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do DF

SINDALESE - O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe

SINDCVM - Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Promoção e Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários

SINCAF - Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas

ASCIERJ - Associação dos Servidores do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro

SINFAZERJ - Sindicato dos Fazendários do Estado do Rio de Janeiro

SINDPOL - Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro

SINDIFIT - Sindicato dos Fiscais de Tributos do Município de Itaboraí

AUDIRP - Associação dos Auditores Fiscais Tributários do Município de São José do Rio Preto