Auditores fiscais presentes na discussão sobre Diretrizes Orçamentárias

Publicado em 10/05/2024 às 20:39

Alterado em 10/05/2024 às 20:39

A Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do RJ realizou esta semana audiência pública para debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano de 2025.



Fizeram parte da Mesa o presidente da Comissão e relator do parecer, deputado André Corrêa, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson Maciel, e outras autoridades, além dos representantes dos auditores fiscais da Receita Estadual Luiz Cezar Rocha (foto) e Ricado Brand (presidente e assessor especial do sindicato da categoria, respectivamente). Na ocasião, o auditor e subsecretário de Política Tributária e Relações Institucionais, Thompson Lemos, informou ter havido aumento de 12% na arrecadação tributária em relação à previsão original para o período, totalizando incremento de cerca de R$ 2,4 bilhões.



O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais ressaltou a importância da categoria na recuperação financeira do Estado, destacando que a realização de concurso para suprir a atual carência de quantitativo de auditores e demais carreiras fazendárias não deve ser considerada gasto, mas sim um investimento na saúde fiscal do Rio de Janeiro. A Comissão aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 3367/2024 - PLDO de 2025 - de autoria do Poder Executivo, o qual prevê déficit orçamentário de R$ 13,7 bilhões para o ano que vem; de R$ 15,5 bilhões para 2026 e de R$ 16,3 bilhões para 2027.