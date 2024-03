Auditores fiscais presentes em discussão para corrigir distorções nos impostos

Publicado em 27/03/2024 às 12:08

O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Luiz Cezar Rocha Foto: divulgação

Os auditores fiscais da Receita do Rio marcaram presença, esta semana, em Audiência Pública realizada pelas Comissões de Orçamento e de Tributação da Assembleia Legislativa.

A audiência, que contou com a participação de representantes da indústria e do comércio, bem como das secretarias de Fazenda, de Governo e de Agricultura, discutiu possíveis mudanças na legislação de impostos para eliminar distorções e favorecer a competitividade do setor produtivo fluminense.

Em sua fala, o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Luiz Cezar Rocha, destacou a importância de se buscar uma tributação mais homogênea, com menos regimes diferenciados, e mais neutralidade em relação à atividade econômica. Na visão de Rocha, tais objetivos serão favorecidos pela reforma tributária, mas a análise e a visão estratégica dos auditores continuam a ser fundamentais para fazer frente aos desafios colocados por esse novo ambiente.