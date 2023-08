O governo da China está focado no mercado de pagamentos eletrônicos que os players privados dominam atualmente, criando sua moeda virtual, o Yuan digital. Este Yuan digital é semelhante ao dinheiro comum, apoiado pelo banco central chinês, e também está disponível no Banco Popular da China. Ainda assim, existem muitas outras formas de adquirir o Yuan digital menos incômodo. Gente do mercado já diz que a compra do Yuan digital proporciona aos compradores mais benefícios que a compra da moeda padrão chinesa. Um meio de negociação online que oferece aos seus usuários oportunidades de investimento com o Yuan digital é o theuantumai.app.



O governo prevê que o Yuan digital será o modo de pagamento futuro na China. Por enquanto, o Yuan digital não está disponível para não-residentes da China, portanto, se você está pensando em comprá-lo, agora é impossível. Há uma competição de mercado de alto nível, e o Yuan digital tem que enfrentar muitos desafios para sobreviver. Todo investidor em Yuan digital deve verificar os benefícios e riscos de comprar este Yuan digital. Existem várias maneiras de investir neste Yuan digital, incluindo:

Investir através de ETFs ou ETNs



A primeira maneira de investir no Yuan digital sem problemas é em ETFs ou fundos negociados em Ethereum. A compra através de Ethereum Traded Funds é projetada para funcionar de acordo com o valor da moeda chinesa. Em outras palavras, você pode investir facilmente no Yuan digital pelo método ETF, que tem um processo simplificado. O processo começa com um investimento em títulos dim sum. Somente pessoas de fora da China que desejam comprar o Yuan digital recebem estes títulos.



O Ethereum Traded Fund oferece um acordo de valorização de capital com o Yuan digital. A base do dividendo é dinheiro, e então o cliente recebe-o como recompensa por investir em fundos. A melhor parte dos fundos é que ele oferece capital bruto conforme o aumento do valor do título. Um dos ETFs chineses mais negociados é o Wisdom Tree Dreyfus Chinese Yuan Fund. Este fundo reflete o desempenho das taxas de juros chinesas e o valor do Yuan em relação ao dólar norte-americano. Outro ETF chinês amplamente negociado é o Market Vectors Chinese Renminbi. Este fundo procura refletir o desempenho geral do Yuan em relação ao dólar americano. Ele faz isso rastreando o S&P Chinese Renminbi Total Return Index.



Por outro lado, um ETN é como um ETF, exceto que os ETNs normalmente investem em outros ativos além das ações. O índice de Market Vectors subjacente para ETN compreende a moeda não entregável em circulação por três meses.



Futuros de moeda Yuan e negociação de Forex

Aqueles que desejam maximizar seus investimentos em Yuan digital podem considerar o mercado de futuros de moedas ou a negociação no mercado Forex. As transações alavancadas utilizam fundos emprestados para aumentar os ganhos ou retornos sobre o investimento. Ainda assim, como a alavancagem pode maximizar os lucros, ela também pode ampliar as perdas.



Mas, se você deseja investir no Yuan digital, você pode facilmente utilizar o Yuan/renminbi, que as pessoas negociam na Bolsa Mercantil de Chicago ou CME sob o símbolo do RMB. Nesta negociação, algumas opções de futuros também estão disponíveis. A melhor parte do contrato de futuros é utilizá-los para especular sobre as moedas e commodities. Além disso, existe outra coisa relacionada à negociação de futuros. Os contratos têm uma data de expiração atual, permitindo aos investidores personalizar seus valores e datas de liquidação.



Conclusão

A economia chinesa tornou-se um player dominante no comércio internacional e o Yuan continua a ganhar mais aceitação. Assim, muitos investidores estão procurando maneiras de comprar este Yuan digital.

Seguir este guia fará com que você compre este Yuan digital sem complicações.