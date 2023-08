BANCO CEDULA À VENDA POR R$ 1

RISCO DE INTERVENÇÃO PELO BANCO CENTRAL FAZ CONTROLADOR TENTAR VENDER O BANCO

O Banco Cédula está à venda. Segundo fonte do JORNAL DO BRASIL, o banco de Michael Stivelman, dirigido por Franklin Pereira, poderá sofrer intervenção do Banco Central , “devido a diversas irregularidades praticadas por Stivelman e Franklin Pereira (diretor-geral não estatutário do banco), que administram o que restou dos ativos do Cédula.

Conhecido como testa de ferro de Sivelman na operação de esvaziamento do banco, Franklin Pereira está como responsável pela venda da instituição, totalmente esvaziada. Hoje, o banco, com sede no Centro do Rio, não tem mais funcionários e está totalmente inoperante.

Stivelman e Franklin Pereira entregaram a um conhecido corretor do mercado uma missão considerada quase impossível: conseguir alguém que esteja disposto a assumir os enormes riscos decorrentes de diversas ilegalidades praticadas pelo dois banqueiros e, sobretudo, pelos problemas judiciais da instituição, cujo passivo seria de cerca de R$ 200 milhões, representados por dezenas de ações contra o banco. O comprador, por isso, pagaria R$ 1 para assumir Banco Cédula.

Além de patrimônio liquido negativo, Michel Stivelman e Franklin Pereira são os responsáveis junto ao Banco Central e certamente, na esfera da Justiça criminal, por danos contra o mercado financeiro. O Banco Cédula está sem diretoria registrada em seu balanço e apresenta patrimônio liquido negativo em cerca de R$ 100 milhões.

"Bilionário, Stivelman já teria transferido toda sua fortuna para Miami e Canadá, onde moram seus dois filhos que investiram centenas de milhões de dólares no mercado imobiliário e financeiro", concluiu a fonte.