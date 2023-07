O yuan digital está pronto para enfrentar o dólar americano?

Uma tendência significativa que está se enraizando cada vez mais em todo o mundo é a introdução de moedas digitais. As moedas digitais de emissão central do banco, popularmente conhecidas como CBDCs, são agora uma realidade. Embora não muitos governos tenham lançado seus CBDCs, a China assumiu a liderança com a introdução do yuan digital.



O trading digital está criando raízes no mundo inteiro, com mais negociação acontecendo em plataformas digitais como o Brexit Millionaire. Você pode visitar seu Site oficial em português para saber mais sobre a plataforma. À medida que o comércio digital se torna mais popular, cresce a demanda por moedas digitais como o yuan digital.



O yuan digital está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Atualmente, o mercado doméstico está usando principalmente esta moeda digital. Entretanto, o governo pretende tornar o yuan digital uma moeda internacional. E isto já está acontecendo, já que muitas transações internacionais utilizam o yuan digital. É provável que ela cresça, tornando o yuan digital amplamente aceitável e utilizável internacionalmente.



Tradicionalmente, o sistema financeiro e econômico global tem dependido principalmente do dólar americano. A hegemonia do dólar norte-americano entrou em vigor com o desenvolvimento do sistema Bretton Woods. E isto fez dos EUA a moeda de reserva internacional. Desde então, as economias e os sistemas financeiros globais se entrelaçaram com o dólar americano.



Posição forte no dólar americano

O dólar americano domina a economia global e os mercados financeiros. A moeda chinesa, o RMB, é muito mais fraca do que o dólar americano. O RMB não responde por 5% da moeda de reserva global para uso internacional. A introdução da versão digital do RMB não parece ter nenhuma implicação significativa na posição do dólar americano.



Embora o yuan digital possa eventualmente afetar a hegemonia atual do dólar americano, isto pode não ser no futuro previsível. Vários fatores explicam isto. Em primeiro lugar, o yuan digital não tem tanta confiança a nível mundial. Muitas pessoas vêem a China com desconfiança na arena internacional devido ao controle do governo.



O governo introduziu o yuan digital. De uma perspectiva internacional, isto pode parecer uma outra estratégia patrocinada pelo governo para exercer a influência da China sobre o mundo. Tais percepções negativas não serão fáceis de se livrar, considerando que a China ainda está envolvida em guerras comerciais com os EUA.



Dólar americano digital

Os EUA estão considerando a introdução do dólar digital, a versão digital do dólar americano. A introdução do yuan digital na China poderia ter motivado os EUA a considerar a introdução de seu CBDC para competir contra ele. Se os EUA introduzirem o dólar digital, o que é muito provável, a possibilidade de o yuan digital assumir o dólar americano se tornará mais enxuta.



Com seu CBDC, os EUA tornam mais difícil para o yuan digital representar uma ameaça significativa para o dólar americano. Como o dólar americano é a moeda mais popular internacionalmente, a introdução da versão digital seria fácil e até fortaleceria a posição do dólar. Os CBDCs apresentam vantagens sobre a moeda fiduciária, tais como reduzir custos e tornar as transações mais rápidas e sem problemas.



Conclusão

O yuan digital pode representar uma ameaça potencial para o dólar americano. Ainda assim, esta ainda é uma nova introdução, e pode levar anos até que possa tomar o papel do dólar. O dólar americano já está firmemente entrelaçado com economias e sistemas financeiros globais, e é difícil para o yuan digital desafiar esta posição. O yuan digital ainda não está pronto para assumir o dólar por várias razões. Mas só o tempo dirá, já que a China está interessada em desenvolver e tornar esta moeda digital aceitável globalmente.