JAKURSKI TENTA CENSURAR O JORNAL DO BRASIL

O banqueiro André Jakruski, ex-sócio de Paulo Guedes, entrou com ação na justiça do Rio, solicitando que matéria publicada pelo JORNAL DO BRASIL, em que é citada a perda bilionária do banqueiro com debentures da Light, seja retirada do ar.

Nesta operação, em que o JGP, banco de Jakurski, teria perdido centenas de milhões de reais, seu fundo de investimentos entrou na justiça contestando a legalidade da recuperação judicial da Light, cuja iniciativa o banqueiro não obteve sucesso, sendo sua ação rejeitada pelo tribunal.

Jakurski, considerado um dos banqueiros mais ricos do Brasil, teve seu nome envolvido no escândalo do HSBC, cuja conta na Suíça foi denunciada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

O JORNAL DO BRASIL está preparando grande matéria sobre o tema HSBC, em que a família de Jakurski está diretamente envolvida.

O JORNAL DO BRASIL repudia veementemente a tentativa de censura proposta pelo banqueiro André Jakurski.

O advogado do JORNAL DO BRASIL, Dr. Alexandre Serpa, já recorreu da iniciativa, típica de quem não sabe conviver com a verdade e a liberdade de imprensa.