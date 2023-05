Inglaterra goleia Irã em estreia na Copa do Mundo

teste A Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2 em Doha, no Catar, e estreou com vitória na Copa do Mundo de 2022.

A equipe comandada por Gareth Southgate não encontrou grandes dificuldades para bater o rival persa. Os gols da seleção inglesa foram marcados por Jude Bellingham, Bukayo Saka (2x), Raheem Sterling, Marcus Rashford e Jack Grealish.

Além da alta quantidade de gols, o duelo ficou marcado pela lesão do goleiro Alireza Beiranvand, que se chocou com o companheiro de equipe no início da partida e foi substituído por Seyed Hosseini. O jogo ficou paralisado por cerca de 15 minutos.

Antes da bola rolar no estádio internacional Khalifa, os jogadores do Irã foram vaiados pelos próprios torcedores por não cantar o hino nacional do país. Vários fãs mostraram o dedo do meio e fizeram sinal de negativo.

Inglaterra e Irã estão no mesmo grupo de Estados Unidos e País de Gales. Os ingleses voltarão a jogar na sexta-feira (25), diante dos norte-americanos, já os iranianos vão encarar os galeses no mesmo dia. (com agência Ansa)