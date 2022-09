Por que o Forex é bom para os investidores de curto prazo?

O mercado forex representa o maior mercado financeiro do mundo, com um volume diário de negócios dde mais de seis trilhões de dólares. O mercado forex é também o mais líquido do mundo, o que significa que há uma presença maciça de compradores e vendedores, garantindo que as negociações possam ser executadas sem dificuldades a custos de transação reduzidos.

O comércio de divisas, também conhecido como fx trading, envolve a conversão de uma moeda em outra. Os comerciantes forex lucram com o mercado forex especulando sobre um par de moedas; eles decidem se o par vai aumentar ou diminuir de valor. Após decidirem comprar ou vender, se o mercado favorecer sua escolha, eles ganham um lucro.

Há muitas oportunidades para os investidores de curto e longo prazo ganharem dinheiro no mercado forex. No entanto, neste artigo, estamos nos concentrando na razão pela qual o forex é bom para os investidores de curto prazo. Vamos começar!



10 Vantagens do Forex para investidores de curto prazo

Como um investidor de curto prazo que procura iniciar negociações forex, há muitas vantagens no mercado forex que tornam lucrativas as negociações de curto prazo. Aqui estão dez vantagens de negociar forex como um investidor de curto prazo.



1. Horário fácil 24/7 e acessibilidade

O mercado forex está aberto cinco de sete dias por semana, durante os quais os comerciantes podem executar operações durante as 24 horas de cada dia. Ao contrário do mercado de ações, que é restrito a um par de horas de negociação por dia, o mercado forex opera um pregão de 24 horas. Por causa da flexibilidade do horário de negociação e da facilidade de aprender e iniciar negociações forex, tornou-se uma escolha de carreira popular no mundo inteiro.



2. Diversos estilos de comércio

O mercado forex apresenta um mercado altamente líquido com diferentes formas de se obter lucro. Como um investidor de curto prazo, estilos de negociação de longo prazo como a negociação de posições talvez não sejam os mais adequados. Entretanto, existem muitos outros estilos adequados de negociação de curto prazo. Como um investidor de curto prazo, você pode realizar operações de escalonamento, onde você alavanca pequenas mudanças no preço dos ativos para obter lucro. Você também pode se envolver em negociações de um dia, o que envolve o fechamento de suas negociações antes do fim do dia, ou negociações de balanço, onde você pode abrir uma negociação por dias até alguns meses.



3. Baixos custos

Uma grande vantagem de negociar forex é que os comerciantes estão livres de várias taxas de transação peculiares a outros mercados. A maioria dos corretores não cobra comissões pelo uso de seus serviços. Ao invés disso, eles obtêm seu lucro com os spreads entre moedas estrangeiras, o que equivale a um custo de transação muito baixo no total.

4. Fácil acessibilidade ao capital



Como um investidor de curto prazo no mercado forex, você pode recuperar seus fundos rápida e facilmente. Seu capital de margem é bloqueado por um tempo, e seus fundos não ficam imobilizados por muito tempo. Você pode facilmente movê-lo de sua conta comercial para sua conta bancária em um piscar de olhos. Mas, para uma negociação de posição de longo prazo, seu capital pode ser pego em uma posição por vários meses.



5. Sinais de forex para operações de curto prazo

Uma vez que a maioria dos sinais forex funciona principalmente para o comércio de curto prazo, é uma vantagem significativa para os investidores de curto prazo. O número de sinais ou eventos que potencialmente influenciam as taxas de câmbio no longo prazo é menor em comparação com as oportunidades de sinais forex de curto prazo. Se você estiver procurando por sinais forex para alavancar negociações lucrativas, assegure-se de que sua fonte seja um consultor financeiro de confiança.



6. Alta liquidez

Devido à imensa liquidez no mercado forex, questões como grandes desvios de preços, manipulação de preços e anomalias de preços podem ser evitadas. Isto assegura o preço correto da moeda e a possibilidade de executar grandes ordens em pares de moedas sem afetar o preço dos ativos. Como um trader de curto prazo, é menos provável que você experimente uma mudança brusca no preço da moeda que o colocaria em uma desvantagem considerável.



7. Oportunidade de capitalizar a volatilidade do mercado



Outra grande vantagem de ser um trader de curto prazo é a oportunidade de capitalizar sobre as rápidas mudanças de preço das moedas. Geralmente há várias oscilações de preços altos que podem ser seu portal para obter enormes lucros se você colocar suas negociações sabiamente.



8. Habilidade de usar alavancagem nas negociações

A maioria dos corretores forex freqüentemente permite que os comerciantes usem alavancagem para comprar e vender no mercado. O uso de alavancagem dá a você o privilégio de negociar quantidades maiores do que as suas próprias. Por exemplo, se você usar uma alavancagem de 50:1, você pode negociar $50 para cada $1 em sua conta de negociação. Essencialmente, você pode controlar até 200 vezes seu capital, seja $10 ou $10.000. Esta alta taxa de alavancagem não está disponível no mercado de ações e é uma vantagem adicional para comerciantes forex. No entanto, alguns corretores não oferecem acesso a altos índices de alavancagem para novas contas.





9. Baixos requisitos de capital

Você não precisa de uma enorme soma de dinheiro para fazer negócios de curto prazo no mercado forex. Se você está começando com um capital modesto, você pode negociar com margem e usar alavancagem para obter melhores lucros. Ao contrário de outros mercados financeiros onde o baixo capital pode dissuadi-lo de negociar ações, futuros e opções.



10. Facilidade de entrada

Começar com forex como um investidor de curto prazo é facilitado com ferramentas simples de aprendizagem e negociação. Você pode usar contas demo para entender como os diferentes indicadores técnicos forex são usados para negociações de curto prazo, incluindo como realizar análises fundamentais para negociações de curto prazo. Todos estes benefícios criam uma entrada fácil para investidores com diferentes níveis de experiência no espaço forex.



O resultado final



O mercado forex oferece oportunidades tanto para investidores de curto como de longo prazo. Seja qual for o estilo de negociação que você preferir, você pode sempre negociar no mercado forex.

Para investidores de curto prazo, há várias vantagens inerentes às negociações forex. Você pode colocar alavancagem em um pequeno capital para obter melhores lucros enquanto explora diferentes estratégias de negociação. Você pode escalonar as negociações, negociar durante o dia ou considerar o swing trading, que pode durar dias, semanas a alguns meses.

Os investidores de curto prazo também podem se beneficiar da volatilidade do mercado, da alta liquidez e do baixo custo para realizar operações vencedoras. O potencial de lucro é ilimitado, mas o mais importante, aprender a negociar sob diferentes condições de mercado é importante.