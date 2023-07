Confut Sudamericana 2023, sobre negócios no futebol, será realizada no Rio este mês

Confut Sudamericana 2023, evento sobre geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul, vai acontecer entre os dias 12 e 14 de julho no Hotel Hilton Barra, no Rio. A Smart Fans, empresa especializada em produções de conteúdos em ambientes virtuais, aparece como apoiadora oficial da conferência.

Além de apoiar o evento, a Smart desenvolveu uma réplica do ambiente em realidade virtual a fim de proporcionar uma experiência interativa para o público. Com interface intuitiva e acessível a qualquer dispositivo móvel, o tour virtual da Confut Sudamericana irá permitir uma interação do usuário com todos os conteúdos da conferência. O participante poderá explorar em tempo real o espaço virtualmente, com transmissão ao vivo de palestras, além de diversos conteúdos em formato de vídeo, imagem, áudio e avatares.

Utilizando inúmeras tecnologias de ponta como Realidade Virtual, Realidade Aumentada e 3D interativo, a Smart Fans oferece soluções inovadoras para oengajamento dos fãs e ativação de marcas patrocinadoras. Desde a sua criação, a empresa assinou projetos para grandes marcas, como Museu do Futebol, Museu de Artes de São Paulo (Masp) e Museu de Arte Moderna do Rio (MAM), além de clubes como Atlético-MG, Flamengo, Santos e São Paulo.



A Confut Sudamericana

ReÚne os principais players e nomes do futebol sul-americanos para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola. Site: confutsudamericana.com