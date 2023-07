Escolha do nome pode ser decisiva para o futuro da empresa

Empreender é uma verdadeira arte – ainda mais no Brasil. É preciso, entre outras coisas, escolher seu nicho, fazer um preço competitivo, gerir colaboradores e manter boa relação com parceiros comerciais. Mas há um momento que pode definir todo o futuro da empreitada: a hora de ‘batizar’ o novo negócio. A boa notícia, porém, é que hoje é possível contar com um gerador de nomes para empresas, a fim de encontrar as melhores opções.

De janeiro a abril de 2023, o Brasil viu 1.331.940 empresas serem abertas. Esta, sem dúvidas, é uma excelente notícia para a economia do país. Entretanto, é preciso ter em mente que 60% dos empreendimentos fecham em até cinco anos.

Por exemplo, durante o primeiro quadrimestre deste ano, embora 1,3 milhões de empresas tenham se inserido no mercado, outras 736.977 fecharam as portas. Os motivos são os mais variados – mas, como dito, escolher um bom nome para o seu empreendimento pode ser um fator decisivo.

Afinal, muitas vezes o primeiro contato do cliente com a empresa vai ser pelo nome. Uma busca no Google, um outdoor, um anúncio. E ele vai transmitir a primeira impressão sobre o seu negócio.

Por isso, essa escolha precisa ser bem planejada. Acontece que muitas dúvidas podem passar pela cabeça na hora de escolher o nome da empresa – e a tarefa pode se tornar realmente angustiante. Além disso, nem sempre é possível contar com outras pessoas para tomar a decisão, e encontrar um feedback sincero também pode ser bastante difícil.

A vantagem de contar com um sistema gerador de nomes, portanto, é o fato de ter várias opções interessantes à mesa. Após definir o seu nicho de atuação, muitos exemplos são criados e é possível escolher aquele que mais lhe agradar.

Todas essas ideias somadas às que o empreendedor já tinha antes podem ser bastante estimulantes na hora de definir o nome certo. Aquele que estará para sempre associado à sua empresa e será responsável por boa parte da forma como as pessoas enxergam o seu negócio.

Quantas vezes já nos deparamos com uma empresa que atua em um ramo diferente daquele que imaginávamos? Isso acontece porque, não raro, o nome acaba nos induzindo ao erro. Seja pelas referências que ele traz ou pela própria sonoridade, somos tentados a acreditar que ele se refere a uma atividade diferente.

Portanto, escolher um bom nome pode ser extremamente importante para a sobrevivência do seu negócio e é importante investir seu tempo na hora de batizá-lo.