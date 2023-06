Em quais situações juntar PDF é útil e conveniente? Confira o passo a passo e tire o máximo proveito da função

Unir vários arquivos PDF em um único documento pode ser uma tarefa útil e conveniente em diversas situações. Geralmente é utilizada em ambientes de negócios para combinar vários documentos em um único arquivo para facilitar o compartilhamento, a organização ou a apresentação de informações de forma completa.

Além disso, profissionais do mundo da criatividade, como designers, escritores ou artistas, costumam combinar seus trabalhos em um único arquivo para criar um portfólio ou currículo mais abrangente. juntar pdf permite que eles apresentem uma amostra diversificada de seus trabalhos em um único documento. O mesmo acontece com autores independentes ou editores juntam capítulos, ilustrações, índices e outros elementos para criar um e-book completo ou uma publicação digital.

Por outro lado, palestrantes e professores muitas vezes possuem material em formato PDF que desejam combinar para criar uma apresentação ou uma aula completa. Juntar os slides, notas ou outros recursos em um único PDF simplifica o processo de compartilhamento e exibição.

Como juntar PDFs com o Smallpdf.com

Pensando nas diferentes áreas nas quais a função de unir arquivos PDF em um único artigo é muito útil e conveniente, a ideia desse artigo é fornecer um guia completo sobre como juntar PDFs usando o Smallpdf.com, uma das melhores ferramentas disponíveis online e de forma gratuita para fazê-lo. Confira o passo a passo e aproveite a facilidade de criar um único arquivo PDF a partir de múltiplos documentos. Vamos lá!



1.Entre no site ou no aplicativo do Smallpdf.com

Abra o seu navegador de preferência e acesse o site do Smallpdf.com. Na página inicial, existem várias opções de conversão. Localize a opção "Juntar PDF" e clique nela. A informação no site está organizada de forma muito intuitiva, pelo qual não terá problemas para encontrar a opção.

2.Carregue os arquivos PDF

Logo ao entrar na opção "Juntar PDF", será direcionado para a página de juntar arquivos. Uma vez ali, clique no botão "Escolher arquivo" para selecionar e fazer upload dos arquivos PDF que deseja juntar. Também pode arrastar e soltar os arquivos na área indicada.

3.Organize a ordem dos arquivos

Após o carregamento dos arquivos, eles serão exibidos em miniaturas na página. Utilize as opções de arrastar e soltar para reorganizar a ordem dos arquivos como desejar. Isso determinará a sequência dos documentos no arquivo final.

4.Junte os arquivos PDF

Verifique a ordem dos arquivos e, se necessário, faça as alterações da sua preferência. Clique no botão "Juntar PDF!" para iniciar o processo de união dos documentos. Aguarde enquanto o Smallpdf.com combina os arquivos em um único PDF. O tempo necessário dependerá do tamanho e quantidade dos arquivos que devem ser unidos.

5.Baixe o arquivo PDF combinado

Assim que a junção dos arquivos for concluída, uma nova página será exibida mostrando uma visualização do PDF combinado. Clique no botão "Baixar" para baixar o arquivo PDF unificado para o seu dispositivo.

Melhores benefícios na hora de usar o Smallpdf.com

• Simplicidade: O Smallpdf.com possui uma interface intuitiva e muito fácil de usar, simplificando o processo de conversão, mesmo para pessoas inexperientes.

• Disponibilidade em idioma português: Ao contrário de muitas ferramentas online, o site do Smallpdf pode ser acessado no idioma português (e em muitos outros) o que garante o entendimento do usuário brasileiro.

• Conversão precisa: A ferramenta é capaz de converter arquivos PDF para Word mantendo a formatação original e a estrutura do documento.

• Disponibilidade online: Como o Smallpdf é uma ferramenta online, é possível acessá-la desde qualquer lugar e em qualquer momento, sem a necessidade de baixar um software adicional em seu dispositivo. Além disso, possui suporte técnico a qualquer hora do dia.

• Segurança dos dados: O Smallpdf.com garante a total segurança dos arquivos enviados e convertidos. Os arquivos dos usuários são automaticamente excluídos dos servidores após uma hora. Com oito anos no mercado digital, a plataforma é totalmente confiável, o que pode ser conferido através das boas avaliações dos seus usuários.

Em ambientes de trabalho ou acadêmicos, é conveniente e comum ter que unir vários documentos PDF em um único PDF para facilitar a distribuição e o compartilhamento do material completo.

Nesse contexto, a criação de um único arquivo PDF a partir de múltiplos documentos com a ajuda de ferramentas online como Smallpdf.com economiza muito tempo e esforço. No entanto, essa não é a única funcionalidade da plataforma, também podem ser explorados outros recursos, como a conversão de PDF para outros formatos, edição básica de PDFs ou até mesmo adicionar proteção por senha aos arquivos.