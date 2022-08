Dia dos Pais: supermercado dá 50% de desconto em cervejas especiais

Venda de cerveja cresceu 15% na rede carioca no 1º trimestre de 2022

Celebrado no próximo domingo (14), o Dia dos Pais deve aquecer ainda mais as vendas da bebida alcoólica mais consumida no Brasil: a cerveja. Segundo dados do relatório Consumer Insights, da Kantar, o produto nunca teve tantos consumidores no país. Foram 5,1 milhões a mais nos últimos 12 meses terminados em março deste ano, em relação ao mesmo período de 2021. Só no Prezunic, o 1º trimestre registrou 15% de crescimento nas vendas do produto em relação aos três primeiros meses do ano passado. Na sexta-feira (12/08), a rede fará uma mega promoção de cervejas especiais de diversas marcas e, ao longo de agosto, clientes poderão concorrer ao sorteio de sete geladeiras personalizadas Goose Island.

Ao todo, 51 rótulos de cervejas especiais estarão com 50% de desconto na rede Prezunic. A oferta inclui marcas como Praya Premium Witbier 660ml (De R$ 14.99 por R$ 7,49), Hocus Pocus Orange Sunshine 500ml (De R$ 19,99 por R$ 9,99) e Eisenbahn Sabores lata 350ml (De 4,99 por R$ 2,49). Não há quantidade máxima por cliente e as ofertas são válidas apenas nessa sexta-feira (12/08).

Ainda em celebração ao Dia dos Pais, durante todo o mês de agosto, clientes Prezunic poderão concorrer ao sorteio de sete geladeiras exclusivas Goose Island. Para participar, a cada quatro unidades de cervejas da marca nas versões Midway lata 350ml, IPA LN 355ml ou Midway LN 355ml adquiridas no mesmo cupom fiscal, o cliente deve dirigir-se ao SAC, apresentar a nota fiscal e receber um cupom promocional, que deverá ser preenchido e depositado na urna. A promoção é válida em todas as lojas da rede até o dia 31. O sorteio será realizado em 3 de setembro.

Cerca de 200 rótulos de cerveja estão à disposição dos clientes no Prezunic, com diversas opções de estilos. As chamadas cervejas especiais são bebidas elaboradas por meio de um processo mais cuidadoso, com foco em qualidade e utilizando os melhores ingredientes, pensando em oferecer uma experiência sensorial única aos consumidores.

Sobre o Prezunic

A primeira unidade do Prezunic foi aberta em 2002. A rede de supermercados atua no Estado do Rio de Janeiro com delivery próprio, um Centro de Distribuição e 31 lojas distribuídas entre a capital, Região Metropolitana e Baixada Fluminense, empregando mais de 5 mil pessoas diretamente. Em 2011, a empresa passou a integrar a Cencosud, uma das maiores varejistas da América Latina, com mais de 50 anos de expertise no setor.