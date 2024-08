Top 15: Melhores aplicativos para comprar criptomoedas em 2024

Publicado em 19/08/2024 às 08:30

Que o mercado de criptomoedas está aquecido e estabelecido, isso não é novidade para quase ninguém. A questão principal diz respeito à decisão de investir em ativos digitais. Portanto, escolher o melhor app para comprar criptomoedas exige um tempo de pesquisa e comparações para que a sua experiência seja segura e próspera.



Os aspectos mais importantes dizem respeito à segurança, facilidade de uso, interfaces intuitivas, taxas de transação vantajosas, variedade de criptomoedas disponíveis, liquidez, compatibilidade com diferentes dispositivos, possibilidade de realizar transações diretamente e, no geral, um custo-benefício compatível com as suas expectativas. A escolha de um aplicativo confiável certamente fará a diferença nas suas operações. Abaixo, elencamos os 15 melhores apps da atualidade.





Melhores aplicativos para quem quer comprar criptomoedas

1. Binance: um dos maiores e mais conhecidos aplicativos de criptomoedas do mercado. Destaque para a sua ampla variedade de criptomoedas disponíveis para negociação – sendo mais de 200 opções. A plataforma da Binance oferece ferramentas avançadas de trading, que serão muito úteis principalmente para os iniciantes, mas também úteis para os traders mais experientes. Sobre as taxas de negociação, variam de 0,02% a 0,10%.

2. Coinbase: sua popularidade se deve muito às facilidades de compreensão dos processos de compra, venda e troca por meio de sua interface amigável e intuitiva. Na Coinbase, o investidor pode comprar criptomoedas com moeda fiduciária (como dólares, euros, reais, entre outras). Apesar de as taxas serem um pouco mais altas (cerca de 1,49% por transação) em relação a outros players líderes de mercado, a sua reconhecida e eficiente segurança compensa o custo um pouco acima da concorrência.



3. Kraken: outro grande case de foco na segurança como forma de fidelizar clientes, a Kraken também se destaca pela disponibilização de recursos avançados como margens e mercados futuros – o que atrai traders mais experientes –, além da variedade de criptos disponíveis. O suporte ao cliente eficiente e suas taxas competitivas (0,16% a 0,26%) são outros diferenciais que farão essa plataforma ficar na sua lembrança.

4. eToro: o maior diferencial desta plataforma são seus recursos de social trading, que permitem aos usuários seguir e copiar estratégias de investidores experientes. Com uma interface intuitiva e taxas sem “pegadinhas” (spread de 0,75% a 5%), a eToro mostra-se ideal para aqueles que querem aprender com a comunidade blockchain antes de investir aleatoriamente.

5. KuCoin: fechando o Top 5, a KuCoin merece a sua atenção pela diversidade de criptomoedas e tokens disponíveis, incluindo opções que não são encontradas na maioria das plataformas. Porém, o grande chamariz certamente serão suas taxas de negociação irrisórias – partindo de 0,1%. A plataforma também oferece recompensas (tipo chashback) aos usuários que utilizarem a criptomoeda KuCoin Shares (KCS).

6. Gemini: fundada pelos irmãos Winklevoss, a Gemini conta com grande reputação nos Estados Unidos por prezar pela clareza das operações e relatórios detalhados. Ideal para aqueles investidores detalhistas. Além disso, sua interface é intuitiva e se difere por oferecer seguros para os fundos armazenados em contas de custódia. Sobre taxas de negociação, elas variam de 0,35% a 1,49% – dependendo do volume e da forma de pagamento.

7. Crypto.com: bastante famosa por conta de sua grande presença em publicidade online, a Crypto oferece um ecossistema completo para negócios com criptomoedas. Por meio de seu moderno e rápido aplicativo, os usuários podem comprar, vender, trocar e até mesmo ganhar juros sobre suas criptomoedas. As taxas de negociação são geralmente competitivas, ao mesmo tempo que a aplicação traz promoções e cashback em compras realizadas com o cartão Crypto.com.

8. Bitstamp: uma das exchanges mais antigas e confiáveis, a Bitstamp se destaca pelas taxas de negociação que começam em 0,5% e caem conforme o volume de negociação aumenta. Tenha a certeza de que se trata de uma opção satisfatória tanto para iniciantes quanto para investidores com mais experiência em blockchain. A segurança também se destaca, com a maioria dos fundos armazenados em cold wallets.

9. FTX: relativamente nova no mercado, a FTX ganhou destaque de cara por causa de suas ferramentas avançadas de negociação – principalmente em mercados futuros e tokens alavancados. A interface é moderna e intuitiva, as taxas de negociação são muito competitivas, variando de 0,02% a 0,07%, e ela não deixa nada a desejar em termos de suporte ao cliente e a introdução de novas tecnologias.

10. Robinhood: permite a compra de criptomoedas sem taxas de negociação, o que a torna uma escolha atraente para pequenos investidores. A plataforma é extremamente fácil de usar, com uma interface limpa e intuitiva. No entanto, é importante notar que a Robinhood não permite a retirada de criptomoedas para uma carteira privada, o que pode ser uma limitação para alguns usuários.





11. OKX: sem dúvidas, trata-se de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo; conhecida por sua grande variedade de ativos digitais e serviços financeiros, como futuros, opções, e staking. A OKX se destaca por suas baixas taxas de negociação e por oferecer uma plataforma avançada, que atende tanto iniciantes quanto traders experientes. A segurança reforçada e sua interface intuitiva tornam essa plataforma uma escolha sólida para quem busca diversificar seu portfólio de criptomoedas.



12. Huobi Global: com forte presença internacional, a Huobi Global traz um cardápio amplo de criptomoedas e variedade de negociação. O serviço é bem mencionado por suas taxas competitivas, alta liquidez e forte segurança, incluindo auditorias regulares e armazenamento em cold wallets. Além disso, Huobi oferece ferramentas de trading avançadas, como negociação de futuros e margem, atraindo traders que procuram maximizar seus investimentos.



13. Bitfinex: reconhecida por sua liquidez profunda e funcionalidades avançadas, como negociação com margem e peer-to-peer, a Bitfinex também suporta uma robusta lista de criptomoedas e tokens. A plataforma se encaixa melhor às necessidades de traders experientes – principalmente por sua capacidade de realizar grandes transações com baixo impacto nos preços.



14. Bybit: plataforma popular entre traders de mercados futuros de criptos e também conhecida por suas taxas competitivas, além da execução eficiente de ordens. Outro ponto positivo diz respeito à sua interface moderna e intuitiva. Por meio do app, você poderá recorrer a análises técnicas e trading. O suporte ao cliente é recorrente citado como um dos pontos altos do serviço prestado pela Bybit.



15. Cash App: desenvolvida pela Square, a Cash App permite que os usuários comprem e vendam Bitcoin diretamente de seus smartphones. Embora o app tenha limitações em termos de criptomoedas suportadas (trabalha apenas em Bitcoin), ele se mostra bastante acessível para iniciantes. O Cash App se destaca pela simplicidade e por permitir compras recorrentes de Bitcoin, o que facilita o investimento gradual ao longo do tempo. Uma boa porta de entrada no mundo das criptomoedas.