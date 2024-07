Pesquisa revela que 55% dos brasileiros planejam aumentar investimentos em Criptomoedas nos próximos meses

Publicado em 07/07/2024 às 19:00

Pesquisa realizada pela Coinbase, casa de câmbio renomada, mostra o novo comportamento de investidor dos brasileiros, uma drástica transformação. A previsão para o crescimento das criptomoedas é alta, muito diferente do mercado restrito em que elas faziam parte.

Os brasileiros têm receio de investir, mas o comportamento está mudando com a popularização e conhecimento sobre o assunto. As redes sociais têm grande influência, nelas estão os influenciadores financeiros que auxiliam quem deseja iniciar nos investimentos.

As métricas apontam que 31% dos brasileiros já investem em criptomoedas, um percentual elevado em comparação com os anos anteriores. Diante do cenário de globalização das moedas virtuais e aceitação das grandes instituições financeiras, cresceu também o número de pessoas que veem uma opção de negócio para o futuro. 55% desejam investir no próximo ano.

Dos entrevistados, 69% acreditam que as criptomoedas devem permanecer no mercado e se consolidarem, parte desse referencial vem da confiança das instituições tradicionais que atualmente aceitam transações nas criptos e algumas já possuem moedas próprias.

A maioria dos investidores atuais e também os que têm pretensão, optam por moedas estáveis, chamadas de stablecoins que acompanham as mudanças do dólar americano, sem variações próprias. Essa é uma forma de se manter protegido das inflações nacionais, confiança na economia sólida de um país em que a estabilidade é muito maior, como é o caso do Estados Unidos.

Todo o movimento é influenciado pelo amadurecimento das criptos e também do aprendizado desmistificado absorvido pelos brasileiros, aponta Fábio Plein, diretor da Américas.

“Esses acontecimentos se somam a um amadurecimento do setor, com mais pessoas conhecendo e se familiarizando, e então isso fomenta a intenção de aumentar a exposição a essa classe de ativos. É uma somatória de elementos ajudando a desmistificar esse ambiente de investimento, aumentando a disposição de alocar mais ou entrar no setor", garante o especialista em exchange global.

Plein acredita que o futuro também depende da transferência, somente ela trará credibilidade para as empresas detentoras das criptos, pois tudo que os clientes precisam é de confiança para investirem em uma “novidade”.

Aceitação das criptomoedas

Em poucos passos os portadores de criptomoedas podem realizar as transações, com uma transferência tão rápida quanto o Pix. Basta acessar a carteira virtual para o pagamento online e utilizar o leitor de QR Code.

Pela rapidez e facilidade, diversas empresas passaram a aceitar as moedas virtuais como forma de pagamento, os primeiros setores foram os que utilizam mais tecnologia. Entre eles, se destacam as empresas de jogos, os games e apostas desbloquearam um novo público com a liberação das criptos.

Os cassinos online viabilizaram os jogos com a maior gama de pagamentos e bônus, como aponta a WikiHow, enciclopédia especializada em plataformas de apostas. Nos games tradicionais ocorreu o mesmo processo, os jogadores podem usar seu investimento para adquirir itens, novos jogos e até consoles modernos.

A previsão é um mercado de criptomoedas aquecido e a popularização das moedas virtuais em um futuro próximo.