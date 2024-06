Publicado em 07/06/2024 às 13:02

No mundo onde todos parecem estar dispostos a possuir alguns ativos digitais, os caixas eletrônicos criptografados – caixas eletrônicos – surgiram como soluções úteis para comprar coisas como Bitcoin com dinheiro. De forma rápida, fácil e legal.



Essas máquinas de venda automática estão surgindo cada vez mais em locais ao redor do mundo porque permitem que as pessoas convertam moeda fiduciária (como dólares, euros ou reais brasileiros) em criptomoedas, e vice-versa. Este guia simples aborda a essência dos quiosques criptográficos, explorando seus recursos, benefícios e possíveis desvantagens.



O que é um caixa eletrônico criptografado?

Os caixas eletrônicos criptográficos são como caixas eletrônicos normais, mas para compra e venda de criptomoedas. Você pode trocar dinheiro ou usar seu cartão de débito para obter criptografia. A maioria dos caixas eletrônicos vende Bitcoin e alguns também oferecem outras criptomoedas. No entanto, alguns caixas eletrônicos permitem apenas comprar criptografia, e não vendê-la. Ao contrário dos caixas eletrônicos normais, os caixas eletrônicos criptografados não se conectam à sua conta bancária. Eles se conectam à sua carteira digital, onde você armazena sua criptomoeda.



Como funcionam os caixas eletrônicos criptografados?

Os caixas eletrônicos criptografados funcionam de maneira semelhante aos seus equivalentes tradicionais, mas em vez de distribuir dinheiro, eles permitem que os usuários comprem ou vendam criptomoedas como o Bitcoin. Os usuários podem inserir dinheiro na máquina para comprar criptomoedas ou podem vender suas criptomoedas e receber dinheiro em troca.



Essas máquinas podem ser transações unidirecionais ou bidirecionais. Os caixas eletrônicos unidirecionais permitem apenas que indivíduos comprem criptomoedas, enquanto os caixas eletrônicos bidirecionais permitem a compra e a venda.



Muitas instalações exigirão alguma forma de verificação de identidade para cumprir os regulamentos e prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. O método mais comum de verificação em um quiosque criptográfico é digitalizar um documento de identidade emitido pelo governo, como carteira de motorista ou passaporte.



A máquina também pode usar tecnologia de reconhecimento facial para combinar o rosto da pessoa com a foto de seu documento de identidade. Alguns caixas eletrônicos também podem exigir que os usuários forneçam um número de telefone ou endereço de e-mail para fins de verificação.



Você pode comprar quase qualquer criptomoeda na Changelly com moeda fiduciária sem verificação de identidade, mas nunca comprometendo a segurança ou a velocidade da transação. Changelly é uma das poucas exchanges globais de criptomoedas onde os clientes podem acessar atividades de moeda digital sem a exigência de KYC, desde que a pessoa não cometa transações duvidosas ou ilícitas.

Como encontrar um caixa eletrônico criptografado?

Encontrar um caixa eletrônico criptografado é mais fácil usando recursos on-line como o Coin ATM Radar, que permite pesquisar por localização e tipo de criptomoeda. Você também pode encontrá-los listados em sites de troca ou pesquisando por “cripto ATM perto de mim” no Google Maps.



Na verdade, milhares de caixas eletrônicos de moeda digital estão espalhados pelo mundo. Eles geralmente são encontrados em locais com alto tráfego de pedestres e concentração de entusiastas de criptografia. Aqui estão alguns dos lugares mais comuns para encontrá-los:



Lojas de conveniência. Lojas como 7-Eleven, Circle K e outras costumam fazer parceria com provedores de caixas eletrônicos criptografados.



Internet cafés. Locais frequentados por indivíduos que entendem de tecnologia são locais privilegiados para caixas eletrônicos criptografados.



Arcadas de jogos. Esses locais geralmente atendem a um grupo demográfico mais jovem com interesse em tecnologia.



Bares e Restaurantes. Alguns restaurantes começaram a oferecer caixas eletrônicos criptografados para atrair clientes interessados em moedas digitais.



Shopping. Shoppings maiores às vezes têm áreas dedicadas para quiosques e caixas eletrônicos, incluindo caixas eletrônicos criptografados.



Campi Universitários. Com o crescente interesse em criptomoedas entre os estudantes, as universidades estão se tornando mais receptivas às instalações criptográficas de ATMs.



Quais são os riscos dos caixas eletrônicos criptografados?

Embora os quiosques Bitcoin possam ajudá-lo a embarcar em uma jornada criptográfica sem problemas, existem alguns riscos associados ao seu uso:



Taxas mais altas. Os caixas eletrônicos criptografados geralmente cobram taxas mais altas do que as trocas criptográficas on-line, como a Changelly, então você pode acabar pagando mais por sua transação.



Preocupações com segurança. Assim como os caixas eletrônicos normais, os caixas eletrônicos criptografados podem ser alvos de ladrões. Certifique-se de estar atento ao que está ao seu redor e evite usá-los em áreas inseguras.



Volatilidade de preços. Os preços das criptomoedas podem flutuar rapidamente, então você pode comprar na alta e vender na baixa, perdendo dinheiro.



Disponibilidade limitada. Os aparelhos de venda de criptografia não são tão comuns quanto os caixas eletrônicos de bancos normais, então você pode ter dificuldade em encontrar um.



Quais são os benefícios dos caixas eletrônicos criptografados?

Conveniência. Os caixas eletrônicos criptográficos estão se tornando mais comuns, então você pode encontrar um perto de você, facilitando a compra ou venda de criptografia em qualquer lugar. É como ter um banco criptográfico no seu bolso!



Dinheiro por criptografia. Quer comprar criptografia usando dinheiro? Os caixas eletrônicos criptografados permitem que você faça exatamente isso, tornando mais fácil para pessoas sem contas bancárias ou cartões de crédito participarem do mundo criptográfico. Pense nisso como uma ponte entre o velho e o novo mundo!



Transações instantâneas. Depois de concluir a transação, você geralmente recebe sua criptografia imediatamente, para poder começar a usá-la imediatamente. É como mágica, mas com blockchain!



Como usar um caixa eletrônico criptografado?

Os caixas eletrônicos criptografados oferecem uma maneira conveniente de comprar criptomoedas com moeda fiduciária, mas exigem algumas etapas para começar.



Apenas um aviso, antes de começar:

Celular e carteira digital. Você precisará de um celular e de uma carteira digital para usar um caixa eletrônico criptografado. As carteiras digitais armazenam suas criptomoedas e funcionam como um elo entre você e o caixa eletrônico. Existem muitas carteiras online e alguns caixas eletrônicos até oferecem as suas próprias.



Verificação. Espere fornecer seu número de telefone para verificação de identidade. Alguns caixas eletrônicos também podem exigir uma imagem do seu documento de identidade ou até mesmo do seu número de Seguro Social.



Veja como usar um caixa eletrônico criptografado:

Localize um caixa eletrônico criptografado: use serviços como o Coin ATM Radar ou uma simples pesquisa on-line para encontrar um caixa eletrônico criptografado perto de você.



Crie uma carteira digital: se ainda não tiver uma, crie uma conta com um provedor de carteira digital.



Verifique sua identidade: siga as instruções do caixa eletrônico para verificar sua identidade usando seu número de telefone e potencialmente outros documentos.



Digitalize sua carteira: sua carteira digital exibirá um código QR exclusivo. Digitalize este código no caixa eletrônico criptografado para vincular sua carteira à transação.



Faça sua compra: selecione a criptomoeda que deseja comprar, insira o valor e escolha a forma de pagamento (dinheiro ou outras opções aceitas).



Aguarde a confirmação: a transação será processada no blockchain, o que pode levar algum tempo. Assim que seus fundos foram depositados e confirmados em sua carteira, a transação estará concluída. Você pode receber um recibo do caixa eletrônico para seus registros.



Lembre-se: cada provedor de cripto ATM pode ter seu próprio processo específico, portanto, leia atentamente as instruções.



Existem caixas eletrônicos criptografados no Brasil?

Atualmente, existem poucas cidades com essas máquinas, incluindo São Paulo, Rio de Bauru, Petrópolis e São Bernardo do Campo. A maioria desses quiosques oferece uma boa variedade de ativos digitais, incluindo BTC, ETH, LTC, DASH, USDT e USDC, para serem obtidos com BRL. A venda de diferentes criptomoedas por moeda fiduciária também é possível por meio dessas máquinas.



O Brasil é conhecido por sua postura positiva em relação às criptomoedas, sendo uma indústria legal e regulamentada por autoridades governamentais. No futuro, os entusiastas de criptomoedas brasileiros podem esperar ver uma rede muito mais ampla desses fornecedores de criptomoedas.