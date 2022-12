É a Bitcoin o ouro do milénio?

Vários pesquisadores e especialistas do mercado financeiro estabeleceram que o Bitcoin pode servir como um melhor hedge contra a inflação do que o ouro. Como afirma um professor, o Bitcoin substituiu metais preciosos como ouro e diamantes nas mentes dos jovens investidores. Enquanto a maioria dos jovens investidores se inclina para o Bitcoin por causa de sua vantagem tecnológica, as estatísticas de mercado também mostram que o desempenho do ouro tem diminuído nos últimos anos. Se você gosta de criptomoedas, pode usar uma plataforma de negociação confiável como o Crypto Engine para aprimorar suas habilidades de negociação.



2021 foi o pior ano do ouro desde 2015, perdendo 5,81% de seu valor. No entanto, a Bitcoin ganhou cerca de 60%, enquanto o S&P 500 subiu cerca de 30% no mesmo período. A Bitcoin é atualmente a criptomoeda com mais valor, atraindo investidores em todo o mundo. No entanto, a maioria das pessoas não entende por que ela está cada vez mais substituindo o ouro. O artigo seguinte explora as qualidades únicas da Bitcoin para determinar por que alguns especialistas a consideram o ouro do milénio.

Retornos a diminuir



As pessoas têm considerado metais preciosos como o ouro como os instrumentos mais lucrativos para o armazenamento de valor por décadas. No entanto, esses sentimentos têm tido uma reviravolta cada vez maior desde o início das criptomoedas. Uma das razões para a mudança repentina é a diminuição do retorno do ouro nos últimos anos.



O ouro surgiu tradicionalmente como uma classe de ativos com uma cobertura contra a inflação, mas recentemente não conseguiu atender às expectativas dos investidores. O ouro demonstrou um dos piores desempenhos em 2021, encerrando o ano em US$1.800. Enquanto isso, a Bitcoin tinha aumentado em até 70% até o final de 2021. Um especialista diz que todo governo está imprimindo muito dinheiro, tornando o ouro sem valor. Isso resultou em vários investidores apoiando a Bitcoin em detrimento do ouro.

Uma melhor cobertura contra a inflação



Hoje, muitos investidores estão confiantes de que a Bitcoin pode proporcionar uma melhor cobertura contra a inflação do que os metais preciosos, como sugerido acima. Os governos geralmente podem influenciar o fornecimento e o uso do ouro em suas economias, principalmente através de políticas monetárias. Isso deixa o ouro sujeito a vários riscos inflacionários que poderiam afetar negativamente os investidores se os mercados começarem a sofrer um golpe.



Por outro lado, a Bitcoin é um ativo de investimento descentralizado, não vinculado a nenhuma entidade central. Isso significa que nenhum governo ou instituição pode manipular seu fornecimento e uso. Enquanto os preços da Bitcoin são altamente voláteis, seus inventores colocam medidas adequadas para proteger os investidores contra a inflação. Por exemplo, a Bitcoin tem apenas um limite fixo de fornecimento de 21 milhões de tokens. Os mineiros cunharam atualmente cerca de 19 milhões de Bitcoin.



O fornecimento de Bitcoin também está sujeito ao “halving”, um processo que reduz pela metade o número de recompensas emitidas aos mineiros a cada quatro anos. Isso mantém a Bitcoin mais escassa enquanto sua demanda de mercado cresce diariamente, permitindo que ela se valorize com o tempo. A descentralização da Bitcoin e sua oferta limitada lhe permitem resistir à inflação ao longo do tempo, substituindo os metais preciosos.



Muitos dos primeiros investidores institucionais céticos sobre a Bitcoin demonstraram recentemente um interesse crescente na Bitcoin, acumulando enormes reservas para diversificar e proteger seu patrimônio da inflação. Relatórios do setor mostram que enormes somas de dinheiro têm saído do ouro para a Bitcoin recentemente, impulsionando a postura de cobertura contra a inflação.



Margem inovadora



O mundo está se movendo rapidamente em direção a uma economia digitalizada, o que levou jovens investidores a buscar investimentos alternativos baseados em tecnologia, como criptomoedas. Ao contrário do ouro, o Bitcoin é um ativo virtual negociado exclusivamente online. Aqui está um dos mercados mais conceituados para transações de Bitcoin. Muitos jovens investidores veem o Bitcoin como um ativo de investimento inteligente, adequado para a economia digital. É um ativo que qualquer pessoa pode usar para armazenar riqueza de curto ou longo prazo em todo o mundo sem intervenção externa.

Embora a Bitcoin tenha características únicas do ouro, eles também compartilham algumas vantagens. No entanto, a Bitcoin tem um potencial de crescimento significativo e uma vantagem inovadora que a torna mais atraente para os jovens investidores. Além disso, a Bitcoin também oferece uma melhor cobertura de inflação do que metais preciosos como o ouro.