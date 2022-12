O sonho da Bitcoin está morto?

Os primeiros investidores e o público inicialmente viam o Bitcoin como um ativo especulativo que desestabilizaria a economia global. Embora alguns céticos ainda tenham essas percepções, vários governos, corporações multinacionais e indivíduos em todo o mundo adotaram cada vez mais o Bitcoin como um meio confiável de pagamento e investimento. Se você está planejando investir em Bitcoin, pode saber mais acessando o site immediate-edge-br.com.



O valor do Bitcoin tem aumentado constantemente, apesar das quedas sutis de preços nos últimos anos. Especialistas preveem que os preços da Bitcoin continuarão a crescer com margens enormes no futuro. Enquanto isso, a Bitcoin continua a ser um ativo altamente volátil, enfrentando maiores pressões regulatórias, com alguns governos proibindo até mesmo que suas instituições a transacionem.

O artigo seguinte explora a visão da Bitcoin sobre seu desempenho passado e presente para determinar se ela está ficando aquém de sua glória ou não.

Um instrumento financeiro alternativo



Muitos especialistas têm culpado os sistemas financeiros tradicionais, incluindo agências reguladoras governamentais e bancos, como os principais culpados por trás da crise financeira de 2008. Os sistemas convencionais controlam o governo total sobre a oferta e a circulação monetária, muitas vezes manipulando os mercados para beneficiar algumas entidades ricas e influentes.



Satoshi Nakamoto revelou a Bitcoin em 2009, em parte devido à crise financeira. Buscou principalmente criar uma moeda alternativa que não estivesse sujeita a influências políticas ou institucionais. Desde sua criação, a Bitcoin tem funcionado como uma moeda descentralizada, e não há sinais de que ela mudará no futuro.



Ao contrário das transferências bancárias ou pagamentos com cartão de crédito que devem envolver terceiros, a Bitcoin permite que seus usuários enviem e recebam pagamentos em todo o mundo sem um intermediário. Sua rede descentralizada permite que empresas e indivíduos façam transações de forma autônoma sem passar por nenhuma instituição financeira.



A Bitcoin está defendendo uma revolução para resolver as insuficiências dos sistemas financeiros tradicionais e democratizar o dinheiro. Até agora, ela cumpriu a promessa original, permitindo que empresas e indivíduos movimentem fundos e invistam no mundo inteiro sem interferência externa.

Embora os governos tenham chamado cada vez mais a regulamentar a indústria das criptomoedas, não existe consenso universal para governar a Bitcoin.

Transferências de dinheiro internacionais low-cost



A Bitcoin também procurou reduzir a carga financeira da movimentação de dinheiro através das fronteiras internacionais. Isso ajudaria as mais de 2 bilhões de pessoas no mundo hoje, dependendo das remessas internacionais, a atender às necessidades básicas e a fazer negócios. A ausência de intermediários nas transações é uma das razões pelas quais os pagamentos Bitcoin custam menos.



A rede Bitcoin conecta apenas o remetente ao destinatário, eliminando taxas de transação substanciais cobradas por bancos e processadores de dinheiro. As plataformas de troca de criptomoedas geralmente calculam os custos com base no volume e na frequência das transações. No entanto, os pagamentos Bitcoin suportam taxas de transação relativamente mais baixas do que cartões de crédito, cartões de débito e transferências bancárias.

Segurança e privacidade das transações aprimorada



A Bitcoin também prometeu fornecer uma moeda de transação e armazenamento de valor com sua rede peer-to-peer. Ao mesmo tempo, as pessoas relataram muitos casos de cyber hackers roubando Bitcoin no valor de milhões de dólares de grandes plataformas de criptomoedas e carteiras individuais, um problema que afeta outras criptomoedas e várias aplicações baseadas na web.



A tecnologia Bitcoin é o Santo Graal que verifica e valida todas as transações em um livro contábil digital compartilhado. Os dados validados são criptografados e irreversíveis, impedindo a duplicação de gastos e outros riscos comuns experimentados com transações em moeda fiduciária. Cada usuário Bitcoin tem uma chave privada criptográfica para autorizar as transações.



A Bitcoin também oferece maior privacidade, uma vez que os usuários só se identificam através de endereços públicos. Os endereços contêm muito poucas informações pessoais que poderiam incluir pseudônimos, tornando extremamente difícil para outros usuários da Bitcoin e terceiros espionar suas transações. Além disso, existem várias maneiras para que os usuários de Bitcoin ocultem suas transações.



Em geral, a Bitcoin ainda está em fase inicial de adoção, e há muita coisa que talvez ainda não entendamos a respeito dela. No entanto, seu desempenho estelar e sua crescente adoção em massa indicam que o sonho da Bitcoin de transações descentralizadas, seguras, rápidas e de baixo custo permanece vivo e bem de saúde.