Hardwallet: o que é e vale a pena comprar?

Você já pensou em armazenar suas criptomoedas em casa? Então, saiba que essa tecnologia já existe e é chamada hardwallet. Por meio dela, você consegue armazenar seus criptoativos de forma segura.

Assim como pode guardar dinheiro de papel em uma carteira (wallet, em inglês), é possível armazenar criptoativos em uma carteira digital (digital wallet).



A hardwallet é um tipo de carteira digital para o armazenamento e a proteção de criptomoedas.



Quer saber mais sobre esse dispositivo? Então, continue a leitura e entenda se vale a pena contar com hardwallet para proteger suas criptomoedas!



O que é hardwallet?



O nome hardwallet vem de "hardware wallet", ou seja, é um dispositivo eletrônico que funciona como um cofre digital para armazenar criptoativos.



A função de toda carteira digital é armazenar as chaves privadas de criptomoedas, sendo que isso pode ser feito de forma conectada à internet ou off-line.



No mercado cripto, existem diferentes tipos de carteiras, como as hotwallets, carteiras conectadas à internet, e as coldwallets, as carteiras off-line, que trazem mais segurança ao proprietário, pois evitam ataques hackers.



Uma hardwallet geralmente é uma coldwallet e é bastante utilizada pelas pessoas que buscam armazenar seus criptoativos no longo prazo, ou para quem deseja máxima proteção para suas criptos. Entretanto, essa carteira não é muito acessível para usar no dia a dia.



Como funciona uma hardwallet?



Essa carteira se parece fisicamente com um pendrive, ou mesmo com um chaveiro. Para usar é preciso conectar o dispositivo a um computador ou acessar via bluetooth.



Ela funciona como um cofre digital, no qual as criptomoedas armazenadas permanecem seguras.

Ao iniciar o processo de configuração dessa carteira, as chaves privadas de suas criptomoedas (senhas de acesso) são armazenadas off-line, sem que os códigos saiam do dispositivo. Essas chaves são exclusivas e de responsabilidade do proprietário; desse modo, ele deve armazená-las com cuidado.



Existe um mecanismo de segurança caso sua hardwallet quebre ou você a perca: trata-se de uma lista de palavras para recuperação (também chamada seed). Dependendo do dispositivo, podem ser 12 ou 24 palavras, que devem ser anotadas em um meio físico, como um papel resistente. A maioria dos dispositivos já vem com esse papel (ou melhor, papéis), pois o ideal é que sejam feitas duas cópias, que devem ser guardadas em lugares distintos.



É preciso manter a seed segura para conseguir acessar as moedas. Essas palavras serão solicitadas no momento em que estiver fazendo a recuperação das moedas para a nova carteira. Por isso, é absolutamente fundamental guardar muito bem cada palavra da sua seed.



O ideal é que você não as deixe em locais com acesso on-line, pois isso aumentaria os riscos de alguém roubar suas criptomoedas.



Por mais que sejam seguras e off-line, caso qualquer pessoa tenha acesso a sua seed, ela vai conseguir resgatar suas criptomoedas. Pois é possível transferir as criptomoedas usando essas palavras, isso vale também caso você perca sua hardwallet, você mesmo consegue recuperar com as palavras.



Quais são as vantagens da hardwallet?



Cada carteira possui suas vantagens, mas para saber qual é melhor para você, é importante alinhar primeiro seu objetivo e a estratégia.



De qualquer forma, conhecê-las é importante para decidir se vai começar a utilizar uma hardwallet ou não.

Algumas das vantagens são:



Oferece segurança

Como pode perceber pela definição, a hardwallet tem como principal vantagem a segurança que oferece aos seus donos. Por meio dela, você se torna o único responsável por cuidar das suas criptomoedas e armazená-las, inclusive pela administração correta das chaves privadas (que funcionam como senhas que permitem o acesso aos ativos).



Mesmo que o dispositivo seja roubado ou perdido, é possível recuperar as moedas com chaves de recuperação que só você tem acesso.



Também vale destacar a redução dos ataques hackers a essas carteiras digitais.



Como esses dispositivos não ficam conectados à internet, é mais difícil para criminosos invadirem ou transferirem seus ativos para outra carteira.



Facilita o armazenamento

Essa é uma vantagem caso esteja utilizando as criptomoedas visando o longo prazo. Como essas carteiras possuem formato e tamanho parecidos aos de um pendrive, é fácil guardar em cofres e espaços menores em casa.



Quais são as desvantagens da hardwallet?



É importante entender que, como qualquer carteira, há vantagens e desvantagens em usar uma hardwallet. Isso tudo está relacionado também a suas estratégias como investidor, se for de curto, médio ou longo prazos. Veja mais sobre as desvantagens dessa opção a seguir.



Dificuldade para realizar movimentações

Se você realiza movimentações diárias, esse tipo de carteira pode não ser o mais adequado. Isso porque, para efetuar as operações de day trade, é necessário conectar e enviar para a exchange que será usada para a venda dos ativos.



Para um trader que opera com prazos pequenos, é necessário ter agilidade para aproveitar as oportunidades do mercado. Usando a carteira fria, esse profissional tem o custo de enviar e receber o tempo todo na blockchain e pode onerar toda sua operação. Nesse caso, acaba sendo vantajoso deixar na exchange, por exemplo.



Caso queira utilizar o Bitcoin (BTC) ou outra criptomoeda como método de pagamento, as hardwallets apresentam algumas complicações. Nesse caso, é melhor utilizar outro tipo de carteira, como as hotwallets, em que há opções de aplicativos para acessar pelo seu smartphone, em formato de desktop, entre outras.

Para ambos os casos (day trade e uso no dia a dia), é necessário manter o dispositivo frequentemente conectado ao computador ou smartphone ao fazer as transações. Isso gera vulnerabilidade na segurança e perde o sentido de isolamento de dados de uma carteira fria.



Dificuldades para recuperação de chaves



Outro ponto negativo – para qualquer carteira digital – é no caso de perda das chaves de acesso. Se isso ocorrer, será impossível acessar suas criptomoedas. Por mais que a hardwallet traga segurança, cabe a você manter o cuidado com a chave de acesso.



A responsabilidade de armazenar os códigos de recuperação é unicamente do usuário. Isso quer dizer que você não terá a quem recorrer para "reiniciar a senha" que perdeu.



Desse modo, é um risco caso não tenha a organização necessária para guardar com segurança suas senhas.



Para quem ela é indicada?



Esse tipo de dispositivo é especialmente útil para quem deseja ter o controle do armazenamento de suas criptomoedas. Certamente, a hardwallet permite que você tenha plena posse sobre seus ativos e a tranquilidade de que tais ativos estão sob o seu controle.



As hardwallets também são muito utilizadas por "hodlers", pessoas que desejam manter suas moedas no longo prazo, visando à segurança dos ativos e não à facilidade de uso no dia a dia. Portanto, vale reforçar que é do usuário a decisão de qual tipo de carteira segue suas expectativas e estratégias.



Vale a pena comprar?



Cada hardwallet pode custar em média de R$ 400 a R$ 3.000,00. O que varia é a marca escolhida de cada carteira, sendo que as três mais conhecidas do mercado são Ledger, SafePal, Coldcard, SecuX, KeepKey e Trezor.



Como mostramos, as carteiras frias são ideais para os investidores que visam o longo prazo e a segurança. Por isso, compensa ter uma hardwallet para quem não quer usar as criptomoedas no cotidiano, mas armazenar em médio e longo prazos.



Além disso, as carteiras são alternativas para armazenar suas criptomoedas além das corretoras, manter a segurança, não depender de terceiros e garantir que as chaves de acesso aos ativos pertençam unicamente a você.



Mesmo para aqueles que desejam usar as criptomoedas no dia a dia, não há necessidade de mantê-las em uma exchange, mas usar as carteiras on-line, que facilitam o processo.



Como proteger sua hardwallet?



Agora que já sabe como esse dispositivo funciona, leia, a seguir, quais são as principais recomendações para que se possa garantir a segurança de sua carteira.



Nunca conecte em redes públicas



Um dos principais cuidados se refere à conexão desse dispositivo para realizar a transferência. Nesse caso, é importante evitar redes públicas, espaços com Wi-Fi aberto ou estabelecimentos comerciais com fácil acesso à rede. As suas informações podem ficar conectadas ao servidor e pessoas mal-intencionadas podem tirar vantagem dessa desatenção.



Isso significa que hackers facilmente rastreiam informações em redes abertas e podem capturar suas chaves para roubar as criptomoedas. Portanto, esse tipo de processo deve ser realizado apenas em redes confiáveis, especialmente as particulares (como a da sua casa) e com certificados de criptografia. Assim, você consegue realizar suas movimentações sem nenhuma preocupação quanto a esse tipo de risco.

Mantenha a palavra-chave segura



Como citamos anteriormente, anotar as palavras-chave geradas na instalação de sua carteira é essencial para poder recuperar as moedas caso aconteça perda ou roubo da hardwallet.

Um cuidado muito importante é nunca guardar as chaves em locais na internet. Afinal, se o objetivo de adquirir esse item é reduzir os riscos cibernéticos, deixá-las disponíveis no ambiente digital anularia todo esse benefício.



A recomendação é de que não sejam utilizados celulares, programas de computador ou nenhum outro recurso digital para arquivar suas chaves de acesso.



Mesmo que seja fotografia, a recomendação é que não faça, pois é possível que um hacker invada seu celular e capture as chaves pela imagem.



Para melhor segurança é aconselhável o armazenamento manual pelo usuário, podendo escrever em algum lugar que somente o proprietário tenha acesso. Um exemplo é o uso de pequenas placas de aço inoxidável à prova de fogo, água, choque e qualquer outro imprevisto, que serão usadas para armazenar as palavras de recuperação, literalmente cravadas em aço.



Escolha vendedores confiáveis na hora da compra



Por fim, caso queira comprar uma hardwallet, vale ressaltar a importância de comprar de loja ou de vendedores confiáveis, pois pode acontecer de o vendedor já ter configurado a carteira e salvado as chaves privadas para roubar as moedas que serão armazenadas.



Portanto, verifique se a loja é de confiança e guarde seu dispositivo em um lugar seguro, para que somente o proprietário tenha acesso, assim como as chaves privadas.



Entre os nomes mais conceituados do mercado, destacam-se Trezor e Ledger, especialmente por oferecer equipamentos modernos e certificados. Além disso, tais empresas estão aptas para oferecer o devido suporte em situações de problemas ou falhas.



Este artigo ajudou a entender como esse dispositivo pode ser útil para a sua estratégia?



As hardwallets exigem mais cuidado, mas certamente são ótimas opções para manter a segurança de seus ativos no longo prazo. Desse modo, avalie com cautela as suas prioridades para realizar essa aquisição de maneira consciente.