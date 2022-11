Bitcoin e Finanças Pessoais – Entendendo os investimentos arriscados

Uma coisa crucial que Bitcoin ensinou a muitas pessoas é que a volatilidade nem sempre é ruim. No entanto, você deve aplicar a alavancagem com cautela. Quer acredite que esta criptoemoda acabará atingindo a marca de 100.000 dólares, quer acredite que não tem valor, este ativo tem atraído o interesse de muitos investidores. E pessoas diferentes querem investir nesta moeda digital por diversas razões. Ultimamente, o número de pessoas que compram Bitcoin em plataformas como a Immediate Edge tem aumentado rapidamente.



No entanto, algumas pessoas ainda não entenderam como funciona esta moeda eletrônica. Mas a maioria das pessoas sabe que é uma moeda digital que permite que as pessoas façam transações independentemente do sistema bancário convencional. Tais plataformas permitem que indivíduos se registrem e comprem Bitcoin para pagamento ou investimento financeiro. Mas esta moeda virtual atrai muitas pessoas porque elas esperam que seu valor se valorize como no passado.



Investimento em Bitcoin



A Bitcoin está gradualmente se generalizando, o que pode significar muito para as finanças pessoais. Esta moeda virtual não é nem um armazenamento de riqueza confiável nem intrinsecamente valiosa. O ideal é que suas moedas Bitcoin não gerem renda. Ainda assim, este ativo digital tem os seguintes traços que o fazem caber em um portfólio conservador.



Volatilidade: A maioria das pessoas teme investir em Bitcoin devido a sua volatilidade. Não é surpreendente que alguns assessores financeiros pessoais tenham advertido os investidores contra investir na Bitcoin devido à sua volatilidade. Por exemplo, o preço da Bitcoin caiu em cerca de 85% entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. No entanto, seu valor aumentou dez vezes desde então, o que significa que esta volatilidade está presente em ambos os sentidos. E uma maior volatilidade pode levar a perdas mais significativas ou a retornos enormes.



Baixa alavancagem: O Bitcoin não é um investimento altamente alavancado. Por exemplo, as plataformas de negociação de divisas permitem que traders inexperientes apliquem alavancagem na negociação de moedas. E isto os expõe a perdas significativas. Por outro lado, a negociação da Bitcoin limita as perdas dos negociadores a sua participação inicial. Até um certo ponto, os esquemas “fique rico rapidamente” dependem da dívida, como o contrato por diferença. As pessoas perdem seu dinheiro emprestado com investimentos alavancados quando o valor de seu investimento cai. Com esta moeda digital, você só perde a participação inicial, a menos que contraia um empréstimo para negociar em Bitcoin.



Apesar dessas características que fazem do investimento em Bitcoin uma consideração digna, ela continua sendo uma opção arriscada. Os consultores financeiros pessoais advertem as pessoas contra gastar demais com a Bitcoin. Além disso, eles aconselham as pessoas a entenderem os riscos de investir nesta moeda digital. Idealmente, eles recomendam garantir que investir na Bitcoin não impeça uma pessoa de economizar ou manter seu fundo de emergência, pagar dívidas com juros altos, pagar seu cartão de crédito e usar uma estratégia de investimento convencional para economizar para a aposentadoria



Definir e seguir as regras de investimento em criptomoedas



A Bitcoin pertence a uma nova classe de investimentos que inclui outras moedas digitais. Idealmente, existe pouco desempenho passado ou dados fundamentais de análise. Portanto, estabeleça e mantenha regras de investimento em criptomoedas para maximizar as chances de obter retornos significativos de seu investimento em Bitcoin. Tais restrições podem incluir:



Evitar grandes apostas: A maioria dos consultores financeiros pessoais recomenda investir uma quantia que você pode perder sem perturbar sua vida. Mesmo pessoas sem aversão ao risco devem começar a investir em Bitcoin com uma pequena quantia. Idealmente, não invista mais de 20% de sua carteira de investimentos nesta criptomoeda.



Prepare-se para a volatilidade: A volatilidade da Bitcoin pode ser extrema. Mas esta pode ser uma oportunidade para colher retornos significativos de seu investimento em criptomoedas ou perder uma boa quantia de seu dinheiro. Portanto, esteja preparado para a volatilidade e pesquise suas causas. Dessa forma, você pode determinar os movimentos certos a serem feitos para aumentar seus ganhos.



Utilize uma plataforma confiável: As plataformas de criptomoedas onde as pessoas compram e vendem Bitcoin surgem diariamente. Ainda assim, pesquise as bolsas disponíveis para investir através de uma plataforma confiável e estabelecida. Dessa forma, você não perderá dinheiro se a plataforma entrar em colapso.



A Bitcoin apresenta oportunidades para ganhar dinheiro através de negociações e investimentos. No entanto, você também pode perder fundos se você negociar ou investir cegamente nesta moeda virtual. Como tal, comece aprendendo sobre a Bitcoin antes de gastar seu dinheiro arduamente ganho com ela.