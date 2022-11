A Bitcoin vai estabilizar alguma vez?

Muitos investidores têm cada vez mais se preocupado com a incursão da Bitcoin e as enormes flutuações de preços, descrevendo-a como uma bolha que logo irá estourar. Tais afirmações têm rapidamente atraído a atenção do público, impactando as incertezas em todo o mercado das criptomoedas. Ainda assim, os especialistas financeiros estão confiantes no potencial futuro da Bitcoin, prevendo seu crescimento contínuo. Plataformas de negociação de criptomoedas, tais como a Bitsoft360, permitem que investidores e traders novatos possam comprar, vender e armazenar Bitcoin.



A Bitcoin tem registado máximos recordes ao longo dos anos, atingindo um máximo histórico de mais de 60.000 dólares por unidade em 2021. Entretanto, também perdeu valor significativo desde seu início. Ainda assim, a Bitcoin continua sendo a criptomoeda mais dominante, com uma capitalização de mercado de mais de 6 bilhões de dólares. Então, será que a Bitcoin alguma vez vai se estabilizar?

O seguinte artigo explora as razões por trás das constantes flutuações de preços da Bitcoin e seu potencial futuro.



Por que o preço da Bitcoin flutua



Vários fatores influenciam os rápidos movimentos de preços da Bitcoin. Um deles é seu limite de mercado relativamente mais baixo do que as moedas "fiat". A Bitcoin apresenta uma capitalização de mercado significativa, mas, ainda assim, é bastante escassa em comparação com os vastos mercados globais de moedas. A volatilidade ocorre principalmente porque a Bitcoin carece de liquidez suficiente. Alguns especialistas argumentam que os preços da Bitcoin irão flutuar continuamente até que seu limite de mercado cresça em trilhões.



Existem várias opções para trocar a Bitcoin com outras criptomoedas, moeda fiduciária e produtos. Empresas e consumidores globais utilizam cada vez mais a Bitcoin para pagar por vários bens e serviços. No entanto, a adoção da maioria continua bastante baixa, principalmente devido a preocupações com a volatilidade e pressões regulatórias.



Alguns governos e reguladores estão tentando ativamente sabotar a adoção da Bitcoin através de proibições e banimentos. Tais ações impactam as incertezas entre os investidores, impulsionando os movimentos de preços da Bitcoin para cima e para baixo.



Outros fatores que também induzem as flutuações de preços da Bitcoin incluem a escalabilidade da rede e os sentimentos dos usuários. Comentários positivos sobre a Bitcoin incentivam a confiança do público em seu uso, impactando o aumento da adoção em massa e o crescimento dos preços. Alternativamente, comentários negativos desencorajam os investidores de adquirir a Bitcoin, resultando em baixa demanda e depreciação.



O futuro da Bitcoin



O destaque da Bitcoin cresceu a proporções míticas, graças às campanhas consistentes dos líderes da indústria e de países como El Salvador, onde é uma moeda corrente legal. Embora a adoção da Bitcoin tenha geralmente aumentado em todo o mundo, as economias em desenvolvimento da África e Ásia são as principais campeãs da revolução das criptomoedas.



A Bitcoin provou ser um método de pagamento conveniente, seguro e de baixo custo em países onde os sistemas tradicionais falharam. Está se tornando cada vez mais a moeda preferida pelas organizações de ajuda global e instituições de caridade para arrecadar e distribuir fundos em todo o mundo com segurança. A Bitcoin tem o potencial de revolucionar os sistemas monetários tradicionais através de maior segurança transacional, autonomia do usuário e custos de transação mais baixos.



Ao contrário das moedas fiduciárias regulamentadas pelos governos, a Bitcoin é uma moeda descentralizada. Isso significa que nenhum governo ou entidade reguladora pode influenciar seu preço e valor. Em vez disso, ela ganha e perde valor com base na percepção do público, conforme apresentado pela mídia. As percepções positivas impulsionam a demanda da Bitcoin, permitindo que seu valor seja apreciado. Por outro lado, as percepções negativas desencorajam os investimentos da Bitcoin, impactando os movimentos de preços para baixo.



Os líderes da indústria e analistas de mercado emitiram previsões diferentes sobre o preço futuro e a estabilidade da Bitcoin. A maioria deles está confiante nas perspetivas de crescimento futuro da Bitcoin, descrevendo-a como um ativo deflacionário cujo valor aumentará com o tempo. Ainda assim, eles têm opiniões conflitantes sobre a estabilidade da Bitcoin. Por exemplo, alguns analistas preveem que a Bitcoin se estabilizará em 60.000 dólares, citando seu limitado impulso positivo a curto prazo. Outros também preveem estimativas superiores e inferiores a 60.000 dólares.



No entanto, investidores experientes e especialistas em mercados financeiros confirmam que é extremamente difícil prever os movimentos de preços da Bitcoin com a máxima precisão. Pode levar várias semanas, meses ou anos, mas não há dúvida de que a Bitcoin acabará se tornando estável.