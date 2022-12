Carros da Jeep são premiados no Brasil

Os modelos Compass 4xe e Commander, da Jeep, foram reconhecidos na última segunda-feira (12) no Prêmio Mobilidade Estadão.

Entre as 27 categorias da premiação, o Compass 4xe faturou o título de Melhor Híbrido, enquanto o Commander ficou com o troféu de Melhor SUV médio.

A premiação, uma das mais relevantes do setor, é dividida em quatro trilhas temáticas, que são Jornal do Carro, Estadão, Moto Motor e Mobilidade.

O Compass 4xe é o primeiro veículo híbrido plug-in da marca no Brasil. O SUV eletrificado da Jeep possui uma autonomia superior a 900 quilômetros e tem até 240 cavalos de potência.

O Commander, por sua vez, é líder entre os D-SUVs no mercado brasileiro e se destaca por ser o primeiro Jeep projetado e desenvolvido no país. (com agência Ansa)