Fiat confirma nova picape média para 2023

A Fiat confirmou que terá um terceiro modelo de picape média para o segundo semestre de 2023, ampliando o portfólio para o público brasileiro.

"O início da comercialização do novo modelo do segmento de D-picapes (média) será no segundo semestre de 2023. Atualmente, o veículo está em fase final de desenvolvimento nos Centros Técnicos de Engenharia da Stellantis no Polo Automotivo em Betim (MG)", diz a nota da empresa.

Atualmente, a Fiat já oferece aos clientes a Strada, que é a número um de vendas no mercado no país em 2022, e a Toro, que estreou o conceito de Sport Utility Pick-up (SUP).

"A chegada desse novo modelo completará o portfólio de picapes da marca. Assim, a Fiat passará a cobrir o segmento quase em sua totalidade. Vale dizer que a marca já vendeu mais de 2,1 milhões de veículos com caçamba no Brasil até hoje e que esse é o segundo segmento que mais cresce no mercado brasileiro", ressalta a empresa.

Com Toro e Strada, a Fiat já possui mais de 50% do mercado, ou seja, uma em cada duas picapes vendidas no país são da marca. (com agência Ansa)