Carrefour se retrata após boicotar carne do Mercosul

Rede reconheceu 'grande qualidade' da carne brasileira

Publicado em 26/11/2024 às 09:36

Alterado em 26/11/2024 às 12:26

Na semana passada, o CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, anunciou que a empresa deixaria de comercializar carnes originárias do bloco sul-americano, justificando a medida como um apoio aos agricultores franceses Foto: divulgação

A rede de supermercados Carrefour se retratou nesta terça-feira (26) e reconheceu a "grande qualidade" das carnes originárias dos frigoríficos brasileiros, em meio à polêmica envolvendo sua decisão de boicotar o alimento proveniente do Mercosul.

Em nota assinada pela assessoria de imprensa, a empresa reforça que continuará optando majoritariamente pelas carnes produzidas nacionalmente na rede de supermercados do Brasil.

Além disso, o Carrefour lamentou que sua declaração "tenha sido entendida como um questionamento" de sua "parceria com a agricultura brasileira e uma crítica a ela".



Já sobre a operação francesa, o grupo afirmou que permanecerá comprando a maior parte da carne dos produtores locais.



"Compramos quase exclusivamente a nossa carne francesa na França e continuaremos a fazê-lo. A decisão do Carrefour França não pretende alterar as regras de um mercado francês já amplamente estruturado em torno das suas cadeias de abastecimento locais", acrescenta o comunicado.



Na semana passada, o CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, anunciou que a empresa deixaria de comercializar carnes originárias do bloco sul-americano, justificando a medida como um apoio aos agricultores franceses.



O setor tem realizado uma série de protestos na França por ser contra ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul por acreditar que a parceria prejudicará a venda dos produtos locais.



Em resposta ao veto, frigoríficos brasileiros suspenderam no último dia 20 de novembro a venda de carnes ao Grupo Carrefour no Brasil, que inclui as redes Carrefour, Atacadão e Sam's Club, impactando cerca de 150 lojas da rede no país.



A retratação é divulgada um dia após o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro renovar suas críticas à França e apoiar o boicote dos frigoríficos brasileiros. (com Ansa)