Café especial de Campestre (MG) é o grande campeão do Especialíssimo 2024

Grão produzido pelo cooperado Reginaldo Aparecido Franco foi considerado o melhor da safra da Cooxupé ao alcançar 89,41 pontos no programa da cooperativa e da SMC; produtor faturou prêmio de R$ 50 mil

Publicado em 15/11/2024 às 14:27

Alterado em 15/11/2024 às 14:27

O melhor café especial colhido em 2024 na área de atuação da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) é da cidade de Campestre, no Sul de Minas. O grande campeão do Especialíssimo deste ano é o cooperado Reginaldo Aparecido Franco. Seu grão alcançou 89,41 pontos no programa criado pela cooperativa e pela SMC Specialty Coffees, conquistando o primeiro lugar. Ao todo, foram distribuídos R$ 330 mil em prêmios aos 50 lotes selecionados e o vencedor faturou R$ 50 mil. A premiação foi realizada na noite dessa quinta-feira (14), em Guaxupé (MG).

Integrante do núcleo de Campestre da Cooxupé, Reginaldo ficou surpreso com o primeiro lugar, mas disse que almejava ser o vencedor do Especialíssimo.



“Quando recebi a ligação da cooperativa para avisar que fiquei entre os 50 lotes selecionados, brinquei com a minha esposa falando que seria o campeão e realmente consegui. Estou muito emocionado. Para chegar aqui, o principal é a dedicação. É levantar cedo e correr atrás, além do amor naquilo que se faz”, afirmou.

A segunda colocação ficou com o cooperado Edivair José de Carvalho, em Caldas (MG). A disputa foi bastante acirrada, pois seu café conseguiu 89,40 pontos, apenas 0,01 de diferença com o campeão. Ele recebeu o prêmio de R$ 30 mil. Na edição de 2021 do Especialíssimo, o produtor foi o campeão. Além disso, ele é irmão do cooperado Edenilson Aparecido de Carvalho, vencedor do ano passado.



“Nossa família tem muita dedicação pelo café. Somos religiosos e colocamos Deus em primeiro lugar nessas conquistas, mas é também preciso se dedicar muito, tanto na lavoura quanto no terreiro. Nossa maior lição nesses cinco anos produzindo cafés especiais é que não importa a quantidade, mas sim, a qualidade”, detalhou.

Também da cidade de Caldas, a terceira posição é do cooperado Jeferson Betti, que levou o prêmio de R$ 20 mil com a pontuação 89,33.



“É gratificante saber que o nosso café chegou nesse nível. O Especialíssimo é muito importante, porque premia os cooperados que se dedicam na produção de cafés especiais. Também é gratificante ver nossa produção correndo mundo afora. Meu conselho para outros produtores é sempre melhorar e nunca desistir, com os pés no chão e agradecendo a Deus”, conclui.

Além da premiação em dinheiro, os cooperados selecionados no Especialíssimo comercializam os produtos a preços diferenciados em relação à commodity. Outra vantagem é que eles integram os blends de cafés de edições limitadas e especiais com produção pela Torrefação Cooxupé.



“Oferecemos microlotes oriundos do Especialíssimo, apresentando novidades para esse ano nas embalagens do Safra Especial, edição limitada lançada sempre no final de cada ano. São cafés que atendem a todos os públicos, incluindo os jovens”, conta o superintendente de Torrefação e Novos Negócios da Cooxupé, Mário Panhotta da Silva.

Avaliação

Durante a seleção do Especialíssimo, os 50 melhores lotes passam por uma avaliação sensorial, de acordo com o padrão da tabela SCA (Associação de Cafés Especiais, na sigla em inglês). A degustação das bebidas é realizada por 12 provadores (ou Q-graders), com liderança do head judge Flávio Borém, professor da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e pesquisador especialista em cafés especiais. Neste ano, participaram da degustação quatro clientes estrangeiros, além de avaliadores da Cooxupé e da SMC.



“O Especialíssimo é um programa único, que eu acredito muito e, principalmente, a maneira de viabilizar a sustentabilidade e a qualidade das famílias por meio dos cafés especiais. Este ano, o que me chamou atenção foi a diversidade de origens e de processos, além do perfil sensorial dos finalistas. Isso traz riqueza, porque o programa tem ganhado volume, mas muito mais do que isso: qualidade. Produzir cafés especiais precisa de muita dedicação, conhecimento e amor”, destaca Borém.



De excelência, os lotes premiados pelo programa chamam a atenção do mercado internacional e já estão destinados para 21 países. Entre eles, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, Alemanha, Grécia, Irlanda e Austrália.



“É sempre válido destacar que o Especialíssimo não é um concurso, mas sim um programa de seleção criado pela Cooxupé e SMC para incentivar cada vez mais a produção de café especial junto aos nossos cooperados. A cada ano, os resultados são maiores, revertendo em mais rentabilidade aos nossos produtores e, consequentemente, maior qualidade de vida para as famílias cooperadas”, pontua o vice-presidente da Cooxupé, Osvaldo Bachião Filho.



O Especialíssimo é um programa de cafés especiais exclusivo para cooperados da Cooxupé. Ainda há uma série de exigências, como fidelidade na compra de insumos com a cooperativa e na entrega de café em relação à produção obtida no ano vigente. Além de seguir os critérios mínimos de sustentabilidade do Gerações, o protocolo próprio da Cooxupé.



“Parabenizamos a todos que foram selecionados pelo Programa e integraram o ranking deste ano. A qualidade do café apresenta, a cada edição do Especialíssimo, uma régua mais elevada, desafiando nossos provadores na escolha dos melhores cafés especiais da safra atual. Trata-se de um reflexo da dedicação dos produtores em suas lavouras em busca de um café produzido por boas práticas agrícolas, absolutamente diferenciado e que possibilita sempre a abertura de novos mercados”, declara o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo.

Confira os 10 melhores lotes de cafés especiais da safra 2024 da Cooxupé selecionados pelo Programa Especialíssimo:

1º) Reginaldo Aparecido Franco – cidade e núcleo de Campestre (prêmio: R$ 50 mil)

2º) Edivair José de Carvalho – cidade de Caldas, núcleo de Campestre (prêmio: R$ 30 mil)

3º) Jeferson Betti – cidade de Caldas, núcleo de Campestre (prêmio: R$ 20 mil)

4º) Adriano Muniz – cidade e núcleo de Cabo Verde (prêmio: R$ 13 mil)

5º) Thales Eduardo da Silva Carvalho – cidade de Caldas, núcleo de Campestre (prêmio: R$ 12 mil)

6º) Oscar Gabriel Contreras – cidade de Areado, núcleo de Alfenas (prêmio: R$ 11 mil)

7º) Eugênio Alves da Silveira – cidade de São Pedro da União, núcleo Matriz (prêmio: R$ 10 mil)

8º) Vanderlei de Paula – cidade e núcleo de Cabo Verde (prêmio: R$ 9 mil)

9º) Eliel Passoni – cidade de Divinolândia, núcleo de São José do Rio Pardo (prêmio: R$ 8 mil)

10º) Vinícius Martins Carvalho – cidade e núcleo de Lambari (prêmio: R$ 7 mil)