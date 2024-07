Potenciais compradores internacionais de algodão vão visitar fazendas brasileiras

...

Publicado em 24/07/2024 às 10:24

Alterado em 24/07/2024 às 10:24

O Brasil receberá, a partir de sexta-feira (26) até 3 de agosto, a oitava edição da Missão Compradores, intercâmbio comercial organizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) com importadores da pluma nacional. O objetivo da iniciativa é mostrar as principais etapas do ciclo produtivo do algodão brasileiro, do plantio à rastreabilidade do produto. Na edição deste ano, a delegação reúne 23 representantes da indústria têxtil de Bangladesh, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Honduras, Índia, Paquistão e Turquia, informa a Abrapa, em comunicado.

Neste momento, as fazendas brasileiras de algodão estão em diferentes estágios da colheita e de beneficiamento. Ao mesmo tempo, ocorre a análise e a classificação da qualidade da pluma colhida e a ser comercializada. Os potenciais compradores serão levados pela Abrapa a oito municípios brasileiros. A programação prevê visita a cinco fazendas produtoras de algodão localizadas em Lucas do Rio Verde (MT) e Campo Verde (MT), São Desidério (BA) e Cristalina (GO). Nessas propriedades rurais, a comitiva visitará também unidades de beneficiamento.

A agenda inclui, ainda, visitas à Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde (Cooperfibra), ao Centro de Análise de Fibras da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e ao Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA), estrutura gerida pela Abrapa.

O estreitamento das relações comerciais com importadores estratégicos é o foco da missão, disse na nota o presidente da Abrapa, Alexandre Schenkel. "A cada edição, temos a oportunidade de mostrar o modelo de produção responsável do algodão brasileiro, que nos levou de segundo maior importador mundial ao posto atual de maior exportador global da pluma", destacou.

Em 2023, o Brasil colheu 3,24 milhões de toneladas de pluma, mantendo-se como terceiro maior produtor mundial. De agosto de 2023 a julho de 2024, a exportação brasileira está estimada em 2,72 milhões de toneladas, conforme dados da Abrapa, que preside a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados, do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Com isso, o País se posiciona, atualmente, como principal exportador global. (com Agência Estado)