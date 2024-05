Agro: cresce consumo de café no Brasil de janeiro a abril; para 4,964 milhões de sacas

...

23/05/2024

Alterado em 23/05/2024 às 07:55

O consumo de café no Brasil registrou um aumento de 0,16% no acumulado dos quatro primeiros meses do ano, em comparação com igual período de 2023. No total, foram consumidas 4.963.725 sacas de 60 kg no mercado interno. No primeiro quadrimestre de 2023, o volume consumido foi de 4.955.567 de sacas. Os números são da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), em parceria com o sistema Horus, divulgados nessa quarta (22). A Abic destaca que o levantamento de vendas no varejo é realizado por meio de cerca de 2 milhões de notas fiscais coletadas mensalmente nos check-outs de todo o Brasil.

Conforme o balanço da Abic, o consumo apresentou crescimento de 9,20% na comparação de abril deste ano com abril do ano passado. Entre março de 2024 e abril de 2024, as vendas subiram 1,11%.

Entre janeiro e abril de 2024, as vendas acumuladas aumentaram para as categorias/estilos Superior, Gourmet e Especial, bem como para Cápsulas e Solúvel. As categorias/estilos Tradicional e Extraforte foram os únicos que apresentaram queda. Do total consumido no período, 82,9% são de café Tradicional e Extraforte.

Na comparação entre os meses de abril de 2023 com abril de 2024, todas as categorias/estilos apresentaram crescimento nas vendas. De março de 2024 a abril de 2024, os cafés Superiores e em cápsulas foram os únicos que registraram queda no volume de vendas. No primeiro quadrimestre de 2024, a porcentagem de participação no total de vendas aumentou para Superior, Gourmet, Especial, cápsulas e solúvel em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a porcentagem de participação no total de vendas das categorias/estilos Tradicional e Extra Forte diminuíram.

De acordo com os dados da Horus, as vendas acumuladas (janeiro a abril de 2024) aumentaram somente nas regiões Norte e Nordeste. Ao compararmos março de 2024 e abril de 2024, somente a região Sudeste apresentou queda. O Sudeste também foi a única região do País a registrar queda nas vendas na comparação entre abril de 2023 e abril de 2024.

Regiões

Segundo a Abic, a partir do outono, as vendas de café no varejo costumam retomar o crescimento mês a mês. Os dados também revelam que desde 2022, as vendas costumam aumentar a partir do mês de abril.

Os cafés Tradicional e Extraforte apresentam a maior média de preço na região Sudeste, enquanto a menor fica na região Centro-Oeste. Já o Superior, tem no Sul a maior média de preço, enquanto o Centro-Oeste fica com a menor. Para o Gourmet, a maior média é o Centro-oeste, enquanto a menor é o Sul. A região Norte tem a maior média de valor para os cafés Especiais, e o Sul, a menor. A média de preço dos cafés solúveis é maior no Centro-Oeste e menor no Nordeste, enquanto a média dos cafés em cápsulas é maior no Norte e menor no Sul.

Ao analisarmos a variação dos preços médios por categoria/estilo de café no varejo entre abril de 2023 e abril de 2024, é possível identificar que o Especial foi o único que sofreu aumento (+2,84%). Por outro lado, as demais categorias/estilos registraram uma diminuição no preço médio: Tradicional/Extraforte (-5,72%), Gourmet (-9,35%), Superior (-10,69%), solúvel (-0,26%) e cápsulas (-6,38%).

Atualmente, as indústrias associadas da Abic respondem por 71,1% da produção do café torrado em grão e/ou moído no Brasil, e representam 86,5% de participação (share) no varejo supermercadista. A Abic registra em seu banco de dados 2.937 produtos certificados. (com Agência Estado)