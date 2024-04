Agricultura: valor bruto da produção agropecuária em março alcança R$ 1,147 trilhão, recuo de 1,4%

...

Publicado em 17/04/2024 às 07:47

Alterado em 17/04/2024 às 07:47

A cultura que teve maior redução no VBP foi a soja, com 19,8% Foto: Reuters/José Roberto Gomes

O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária brasileira em março deste ano foi de R$ 1,147 trilhão, informou nessa terça (16) o Ministério da Agricultura, em nota. As lavouras participaram com R$ 775,8 bilhões (67,6%) e a pecuária, com R$ 371,4 bilhões (32,4%). Em março, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o café e a laranja foram responsáveis por 52% do valor total. Na pecuária, bovinos, aves e suínos representaram 25%.

O ministério informou ainda que, em comparação com março de 2023, o resultado recuou 1,4%. As lavouras sofreram diminuição no VBP de 4,4% no mês, influenciadas por clima desfavorável e queda de preços, principalmente soja e milho. Já a pecuária cresceu 5,5% em valor no mês passado em relação a março de 2023, favorecida pelo crescimento na suinocultura (65,4%) e da avicultura (9,2%).

No caso das lavouras, a cultura que teve maior redução no VBP foi a soja, com 19,8%, seguida pelo milho, com 10,8% em março de 2024 ante março de 2023. O arroz cresceu 21,8% em valor; o feijão, 18,2%, e o café 17%, por causa da alta nos preços no mercado externo para o arroz e café e, redução na estimativa de produção do feijão, na segunda safra.