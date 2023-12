Pesquisa mostra dados sobre impacto da pandemia no consumo de café no Brasil

...

06/12/2023

06/12/2023

Pesquisa sobre o consumo de café no Brasil nos anos de 2019, 2021 e 2023 mostra que 97% dos entrevistados disseram beber café ao acordar e para 61% a bebida colabora para a melhora do humor e a disposição. O estudo “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil” foi realizado pelo Instituto Agronômico (IAC-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto Axxus e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Foram entrevistadas 4.200 pessoas, das quais 1.890 homens e 2.310 mulheres. A pesquisa foi aplicada em todas as regiões brasileiras, em diferentes faixas etárias e classes sociais. O nível de confiança do estudo é de 99% e margem de erro de 2%.

O pesquisador do Instituto Agronômico, Sérgio Parreiras Pereira, disse em nota que "os resultados foram finalizados em outubro de 2023 e criou um panorama sobre o padrão de consumo antes, durante e pós pandemia".

O levantamento apontou que, atualmente, 29% dos entrevistados bebem mais de seis xícaras de café por dia, enquanto 46% consomem de três a cinco xícaras diárias. Outra constatação foi em relação aos entrevistados que afirmam não consumir café. “Em 2019, esse porcentual foi de 8%, enquanto em 2021 e 2023, essa taxa foi de 3%, ocorrendo uma estabilização”, afirmou Pereira.

Outra mudança que a pesquisa revelou foi que o trabalho voltou a ser o local de maior consumo de café, em segundo lugar ficaram as residências, em terceiro as cafeterias e em quarto as casas de amigos e parentes.

Em 2021, o primeiro lugar de maior consumo era em casa em virtude da pandemia e a frequência de consumo em cafeterias caiu de 48% para 9%. Nessa última edição da pesquisa houve um aumento para 51%, com os entrevistados voltando a consumir café em lojas especializadas.

A variação dos dados registrados na pesquisa de 2019 e 2023 também chama a atenção quanto aos critérios de escolha relacionados às compras. Este ano, 16% afirmaram comprar o café mais barato, em 2021 o índice foi de 21%. No grupo que afirmou comprar dentre as marcas de preferência àquela de menor preço, o índice passou de 39%, em 2021, para 43%, em 2023.

Pereira informou que entre as metas da pesquisa está o conhecimento das percepções, opiniões, preferências e objeções dos consumidores em relação ao consumo do café. “Além, de descobrir como e quando o café está presente no dia a dia dos consumidores e identificar as mudanças nos hábitos de compra e de consumo nos últimos anos.” Pereira destacou, ainda, a importância desse tipo pesquisa para o sistema agroindustrial dos cafés do Brasil. “Existem poucos estudos que apresentam uma grande amostragem da população, com esse nível de confiança e margem de erro. E este serve para elucidar muitas questões relacionadas aos impactos da covid-19 no consumo de café no Brasil”, concluiu.