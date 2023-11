Café: compradores internacionais realizam visita técnica aos cafezais de Minas Gerais e São Paulo

Compradores internacionais de 18 países terão a oportunidade de conhecer o melhor dos cafés arábicas produzidos no interior de Minas Gerais e de São Paulo, entre esta quarta (8) e 15 de novembro. A iniciativa faz parte da 9ª rodada do programa Exporta Mais Brasil, da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), que estima a presença de 24 visitantes estrangeiros.

Conforme comunicado da ApexBrasil, as atividades, que preveem degustação da bebida, rodadas de negócios e visitas técnicas na região, ocorrem de forma simultânea à Semana Internacional do Café (SIC), que começa hoje (8), no Expominas, em Belo Horizonte (MG). O programa Exporta Mais Brasil tem como objetivo ampliar as exportações de produtos brasileiros de diferentes setores e regiões do País a partir de uma aproximação ativa com os Estados.

Pela primeira vez, as visitas técnicas ocorrerão em dois Estados brasileiros ao mesmo tempo. Em Minas Gerais, além de Belo Horizonte, os compradores visitarão fazendas e cooperativas em Araxá, no Cerrado Mineiro, e em Oliveira, no Campo das Vertentes. Já em São Paulo, o tour será em propriedades de São José do Rio Pardo, no Vale do Grama, e em Franca, na Alta Mogiana.

Os grãos especiais serão apresentados para representantes da África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Armênia, China, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Índia, Itália, Japão, Moçambique, Omã, Portugal, Polônia e Suécia. Em seus países, eles trabalham para empresas de perfil variado, que vão de grandes tradings importadoras a cafeterias de abrangência mais regional.

Para Vinícius Estrela, diretor-executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), é preciso que o mundo conheça a nova geração de cafés que vem sendo cultivados no Brasil. A BSCA é parceira da ApexBrasil na execução do projeto setorial "Brazil. The Coffee Nation" e está responsável pela organização dos cuppings com os compradores internacionais durante a SIC.