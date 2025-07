Fernando Haddad: ‘No que o Pix pode incomodar os EUA?’

'Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil. Nós estamos numa inversão de valores tão grande que preocupa o grau de falta de noção dessa família do mal que ela está fazendo para o País. Uma família que está toda articulada em torno de si mesma e não tem uma palavra de nenhum membro dessa família em proveito do País', declarou o ministro da Fazenda

Por Giordanna Neves, Lorenna Rodrigues, Mariana Carneiro e Murilo Rodrigues Alves - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não trabalhar com a hipótese de o Brasil não superar as ameaças feitas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, de taxar os produtos vendidos pelo País em 50% a partir de agosto. “Isso atrapalha a economia deles”, afirmou, em entrevista exclusiva ao Broadcast/Estadão.

Haddad evitou estimar impactos para a economia brasileira da medida nem das novas investigações abertas pelo governo dos Estados Unidos que citam temas como desmatamento, pirataria e até o Pix. “Os Estados Unidos deviam estar copiando o Pix. Você não se incomoda com criptomoeda e vai se incomodar com o Pix? Qual é o sentido disso?”, questionou.

Haddad também foi questionado sobre a disposição do governo em discutir medidas estruturantes, como a revisão dos pisos constitucionais da Saúde e da Educação, para reduzir a pressão das despesas obrigatórias sobre o Orçamento, mas disse que o governo não está conseguindo aprovar nem projetos mais fáceis.

“Nós temos que ter uma conversa franca, porque dependo de voto. Não adianta você mandar uma coisa para o Congresso para ficar bem perante a Faria Lima e não ter noção de como as coisas vão se processar. A Fazenda nunca se indispôs a discutir nada”, disse o ministro. Veja abaixo os principais pontos da entrevista:

Sobre a investigação comercial dos EUA sobre o Brasil anunciada nesta semana, alguns pontos foram elencados. De que forma o governo vai rebater ponto por ponto?

É o que nós estamos fazendo. A cada manifestação dos Estados Unidos, a nossa resposta tem sido de esclarecimento. Agora, é estranho, né? Um presidente de um país querer taxar o Pix de outro país? Além de taxar as exportações, ele vai taxar o Pix? Porque ele vai encarecer os custos de transação financeira no Brasil. Vai realizar o sonho do (deputado federal) Nikolas (Ferreira) de taxar o Pix.

Os Estados Unidos anunciaram uma investigação comercial a respeito de vários temas na economia brasileira. Chegaram a mencionar a Rua 25 de Março?

Deve ter sido por minha causa, trabalhei 18 anos lá.

De que forma o governo vai reagir a essa investigação agora que é um novo elemento além da promessa de taxar 50%?

Nós estamos procurando qual é a racionalidade, o que está de fato por trás dessa iniciativa. Porque, por exemplo, nós em maio apresentamos uma proposta de negociação [à taxação então de 10%]. Sem que houvesse sequer uma resposta à proposta que o Brasil fez, veio a taxação de 50%. Foram dez reuniões. Acho que não conta com a minha que tive com o [secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott] Bessent na Califórnia. E ele próprio, na reunião que teve comigo, disse que negociaria a tarifa de 10%, diante da minha provocação de que não fazia sentido tarifar um país deficitário em relação ao comércio de bens e serviços com os Estados Unidos. Ele falou que há espaço para um entendimento, para uma negociação. Se com 10% havia espaço para uma negociação, do que nós estamos falando? O que o Pix pode incomodar?

As empresas de cartão de crédito?

Mas vamos supor que seja isso. Você vai abrir mão de um instrumento que foi desenvolvido com tecnologia brasileira, que vão baratear as transações financeiras? Os Estados Unidos deviam estar copiando o Pix. O Pix pode ser exportado como uma tecnologia que vai facilitar muito a vida das pessoas. Você não se incomoda com criptomoeda e vai se incomodar com o Pix? Qual é o sentido disso? É difícil compreender. É só lobby das empresas de cartão de crédito? É disso que nós estamos falando? Isso não está claro para nós. A questão do desmatamento? O presidente Trump manifesta apoio e admiração ao ex-presidente Bolsonaro, que foi o maior responsável pelo aumento do desmatamento. Nós estamos revertendo o desmatamento. Este país vai ser penalizado? Qual é o sentido disso? Fica difícil entender.

Mas se o senhor diz que não tem racionalidade econômica na decisão, o que pode ser então?

Eles estão percebendo uma vulnerabilidade do Brasil em virtude do fato de ter uma força política, que é a extrema-direita bolsonarista, concorrendo para os interesses americanos, eles estão aproveitando essa oportunidade. ‘Quando é que nós vamos nos deparar com essa mesma situação no futuro? De uma força política, que tem capital político, estar defendendo os nossos interesses americanos. É uma oportunidade de ouro para nós, colocarmos o Brasil numa situação difícil.’

Ministro, na implementação da lei de reciprocidade, foi criado um grupo e coube à Fazenda analisar os impactos das medidas do governo Trump. O senhor já tem os impactos da medida de taxar em 50% a importação dos produtos brasileiros?

Nós temos esse prazo [até agosto], que tem que ser usado com muita sabedoria. O presidente Lula não quer um arroubo, não é o estilo do presidente. Ele quer tratar com a seriedade devida. Do mesmo jeito que ele quer ser respeitado enquanto chefe de Estado, ele também respeita a soberania de outro país. Mas nós temos que usar esse tempo para encontrar o caminho da superação de uma coisa traumática.

Qual o potencial de estrago que a taxação pode fazer para a economia brasileira?

Nesse momento, eu nem trabalho com a hipótese de a gente não superar esse negócio, porque vai atrapalhar a economia deles. Você tem uma forma de produzir hoje completamente diferente, as cadeias hoje são muito mais fragmentadas. Pensa na produção de um avião da Embraer. 45% dos componentes dos aviões da Embraer vêm dos Estados Unidos. E uma boa parte dos aviões são vendidos nos Estados Unidos. Como é que você faz isso? O suco de laranja é envasado lá nos Estados Unidos. Então vai ter uma fábrica parada lá por falta do suco daqui. E qual o sentido de taxar suco, café, carne? São coisas que vão encarecer o café da manhã do americano. Então vai vendo como isso não faz muito sentido, do ponto de vista econômico.

Ministro, o senhor falou sobre prazo. Esse prazo é suficiente ou pode ser prorrogado?

A maioria dos empresários com quem nós conversamos diz que o prazo é bom, mas ele não resolve porque os contratos vão sendo fechados. Se você prolonga isso também demais, você vai perder muitos negócios enquanto as coisas não estão decididas. Como é que alguém vai comprar alguma coisa do Brasil sem saber a tarifa que vai incidir sobre o bem adquirido? Vai ficando difícil fazer negócio. O ideal é que haja uma força-tarefa rápida, coloque os pontos, olha o que está pegando, o que nós podemos fazer para que nós possamos sair dessa situação o mais rapidamente possível. A determinação do presidente Lula é que nós tenhamos um mapa de tudo rapidamente e que esse diálogo aconteça em bases nacionais para que o Brasil não sofra.

Força política



Trump afirmou que vai taxar o Brasil em 50% “porque pode”. Aparentemente, há um componente político muito forte. Como o Brasil vai negociar nesse campo político?

Eu acredito que a própria extrema direita brasileira vai se dar conta de que isso é um tiro no pé. A gente já viu filmes de guerra. Um soldado se sacrificar por um país é coisa rotineira. Mas um soldado sacrificar o seu país por si mesmo é uma coisa que vai dar uma série de TV, não é possível uma coisa dessa. Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil. Nós estamos numa inversão de valores tão grande que preocupa o grau de falta de noção dessa família do mal que ela está fazendo para o País. Uma família que está toda articulada em torno de si mesma e não tem uma palavra de nenhum membro dessa família em proveito do País. Não conheço paralelo na história de uma família ser um problema para o País inteiro e não fazer um gesto diante do caos e do pavor que eles estão gerando em segmentos econômicos importantes – inclusive que apoiaram a sua eleição em 2018. São muitos empregos que podem ser afetados por uma completa inversão de valores. É um País sendo sacrificado por um soldado.

O ex-presidente Bolsonaro vem querendo se colocar como um interlocutor nesse caso para resolver a questão. Ou o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O que o senhor acha disso?

Mas eles produziram a situação. Agora, existe um Palácio do Itamaraty, com toda a diplomacia brasileira trabalhando nisso. A pior coisa que pode acontecer é nós nos dividirmos. Você vai abrir duas mesas de negociação?

O sr. está se referindo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas?

Não, a qualquer pessoa. Você vai ter duas mesas de negociação representando o Brasil? Faça pelos canais institucionais. E somar forças, não dividir. E quem é que vai fazer uma proposta em nome do Brasil? Qual dos 27 governadores? Não é melhor nós termos uma centralidade nas negociações? Até porque o interesse é o mesmo, suponho, que é ajudar os setores econômicos afetados. Então, não faz sentido ficar abrindo mesa de negociação. Uma com o Tarcísio, uma com o governador do Rio, uma com o governador de Minas.

O que o sr. achou de o governador Tarcísio ter saído em defesa do ex-presidente Bolsonaro?

Eu me manifestei sobre isso. Eu considero estranhíssima a posição dele e repito: uma pessoa que tem as pretensões que ele parece ter não pode se comportar como um vassalo de outro país, como se fosse um serviçal de outro país. Isso é indigno. E recebeu, até onde eu li, o devido tratamento de vários editoriais repreendendo esse comportamento abjeto, que não concorre para a solução do problema.

Questão fiscal



Na quarta-feira, 16, o senhor participou da reunião do presidente Lula com os bancos públicos. Vem uma nova medida de crédito por aí?

Não, não tem previsão nenhuma. Foi uma reunião de balanço. Ele [Lula] gosta de acompanhar a evolução das linhas de crédito que foram criadas, do impacto das medidas regulatórias sobre o crédito, o marco de garantia, [o programa] Acredita, os vários Desenrola. Então, ele acompanha e provoca muito debate. Por que o juro ainda está alto? O que está faltando para cair para o tomador final? O presidente, com justa razão, considera que as taxas praticadas pelos bancos públicos [no consignado privado], ainda são altas, sobretudo comparadas com o consignado do servidor público, do aposentado. Então ele se preocupa com isso, porque ele sabe que isso pesa.

A Fazenda disse que vai mandar em agosto uma proposta para cortar benefícios tributários. Como vai ser esse corte?

Nós estamos com R$ 800 bilhões de renúncia fiscal. Nós temos ralo para todo lado, vazando dinheiro para todo lado. O 1% mais rico não paga sua justa parte. Então, nós estamos conversando com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi encarregado pelo Presidente [da Câmara dos Deputados] Hugo Motta (Republicanos-PB). Tem dois projetos tramitando nessa direção de parlamentares. Um do senador Espiridião Amin (PP-SC), e um do deputado Mauro Benevides (PDT-CE). E o deputado Aguinaldo Ribeiro foi designado pelo Presidente Hugo Motta para interagir com a Fazenda para chegar a um desenho.

Vocês precisam de R$ 118 bilhões de receitas para fechar as contas do ano que vem. Vocês pretendem enviar novas propostas?

O que está tratado fecha a peça orçamentária.

Mesmo com o IOF sem o risco sacado? Ou seja, não é uma perda que vai ter necessariamente de ser recomposta de outra forma?

Nós estamos com a agenda dada. Nossa agenda é essa até o final do ano.

Mas o senhor também já falou que sente falta de discutir e rever questões mais estruturais como o piso de Saúde e Educação, até pela forma como o orçamento brasileiro está. O senhor acha que ainda tem espaço?

Você está mexendo com duas áreas muito sensíveis, que têm demandas muito urgentes, sobretudo a Saúde que é subfinanciada, lembrando que nós temos um sistema universal. Tem tanta coisa que precisa ser revista imediatamente que nós estamos negociando. Está lá o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) negociando com a [ministra da Gestão] Esther Dweck sobre a questão da reforma administrativa. Tem uma série de medidas de saneamento dos cadastros, de programas que estão com uma trajetória explosiva de gastos, que teve uma decisão recente agora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), disciplinando a matéria. Então, tudo isso tem que ser feito. Nós, com o apoio do PT e tudo mais, revimos a política de valorização do salário mínimo, mantendo ganhos reais acima da inflação, portanto, assim como do avanço salarial.

Mas o senhor acha que isso é suficiente para discutir o engessamento do Orçamento? Por que não discutir o índice de correção dos pisos de Saúde e Educação para que se adequem ao do arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal fica de pé sem discutir isso?

Ele fica de pé, mas veja bem. Quando você não consegue aprovar o mais fácil, qual é a expectativa de conseguir aprovar o mais difícil? Nós não estamos conseguindo aprovar o mais fácil. Nós temos que ter uma conversa franca, porque dependo de voto. Não adianta você mandar uma coisa para lá [para o Congresso] para ficar bem perante a Faria Lima e não ter noção de como as coisas vão se processar. A Fazenda nunca se indispôs a discutir nada. Se falava que a reforma administrativa ia salvar o Brasil, está lá o deputado Pedro Paulo, vai apresentar a proposta. Vamos ver.

Neste ano e meio até o fim do governo Lula, o que o senhor quer entregar a mais?

Olha, no ano que vem, imaginar que nós vamos aprovar grandes reformas não é razoável. Essa agenda de medidas, parte das quais já está no Congresso, nós estamos empurrando. Tenho tratado com o deputado Hugo [Motta] e com o senador Davi [Alcolumbre] dessa agenda; a questão do PL da inteligência artificial; a questão do Redata, que é dos data centers, que está pronto mas a gente está discutindo com o Congresso qual a melhor maneira de fazer; a questão da Lei de Falências que voltou para a mesa de negociação e pode ter uma solução; a garantia de Pix para crédito barato, que também está pronto para votar no Senado; a questão do devedor contumaz, que foi algo da última conversa que eu tive com o senador Davi Alcolumbre.