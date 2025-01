Brasil foi principal comprador de fertilizantes da Rússia em 2024

Publicado em 26/01/2025 às 12:06

Alterado em 26/01/2025 às 12:06

Os principais compradores de fertilizantes russos em 2024 foram o Brasil, a Índia e a China, com suas importações totais chegando a US$ 6,16 bilhões (R$ 36,4 bilhões), calculou a agência russa de notícias Sputnik com base em dados da plataforma Comtrade da ONU e dos serviços alfandegários e estatísticos nacionais.



O Brasil foi o país que mais importou fertilizantes minerais da Rússia no período de janeiro a novembro de 2024, no valor de US$ 3,38 bilhões (R$ 19,98 bilhões).



As compras da Índia e da China, que ficaram entre as três maiores, atingiram US$ 1,46 bilhão (R$ 8,63 bilhões) e US$ 1,31 bilhão (R$ 7,74 bilhões), respectivamente.

A lista de dez primeiros países importadores de fertilizantes russos também inclui:

EUA – US$ 1,19 bilhão (R$ 7,03 bilhões);

México – US$ 669 milhões (R$ 3,95 bilhões);

Indonésia – US$ 412,9 milhões (R$ 2,44 bilhões);

Polônia – US$ 397 milhões (R$ 2,34 bilhões);

África do Sul – US$ 286,2 milhões (R$ 1,69 bilhão);

Tailândia – US$ 279 milhões (R$ 1,64 bilhão);

Colômbia – US$ 185,5 milhões (R$ 1,09 bilhão).



Depois seguem, além da Turquia, os países da União Europeia (UE) que adquiriram fertilizantes no valor total de US$ 1,65 bilhão (R$ 9,75 bilhões). (com Sputnik Brasil)