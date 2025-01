Vídeo manipulado é compartilhado como se mostrasse Haddad dizendo que vai "taxar tudo"

Publicado em 10/01/2025 às 12:47

Alterado em 10/01/2025 às 12:47

É falso que um vídeo compartilhado milhares de vezes nas redes sociais desde 8 de janeiro de 2024 mostre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que pretende “taxar tudo”. No registro original, que data de 6 de janeiro de 2025, o ministro falava sobre os planos do governo para o ano, sem citar nenhuma nova taxa. A sequência foi manipulada por um perfil que promete ensinar usuários a monetizar suas contas em redes sociais com vídeos editados por meio de inteligência artificial.



“A ordem é taxar tudo!”, lê-se no texto sobreposto a um vídeo publicado no Instagram. “Nosso plano é taxar tudo, tudo. Esse ano teremos imposto do cachorrinho de estimação. Se ele é da família, temos que arrecadar sobre ele também. Imposto pré-natal: ficou grávida já tem que começar a pagar imposto para o hospital. Imposto das Bets: se perder, o prejuízo é seu; se ganhar, o lucro é nosso”, diz supostamente o ministro Fernando Haddad.

O vídeo circula ainda no Facebook e no X, e foi compartilhado pelo deputado federal Osmar Terra (MDB).

O conteúdo também foi encaminhado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar mensagens vistas em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.

Contudo, o vídeo viral foi manipulado.

Na gravação, é possível ver a marca d’água de um perfil chamado “@king.ia0007”. Além disso, pode-se identificar o logo da rádio Tupi 96.5.

Por meio de uma busca nas redes sociais, o Checamos localizou o vídeo publicado pelo @king.ia0007. A legenda da publicação traz as hashtags “#ia” e “#inteligenciaartificial”. O usuário também compartilha outros vídeos manipulados, usando a imagem de personalidades como Ana Maria Braga e Fernanda Torres.

Na descrição do perfil, o usuário promete ensinar outros usuários a ganharem dinheiro com vídeos manipulados: “Aprenda a fazer vídeos realistas com IA. Clonagem de voz e sincronização labial. Monetize suas redes sociais”.

Outra pesquisa no Google pelos termos “Haddad” e “Tupi 96.5” levou ao vídeo original, publicado em 6 de janeiro de 2025 no canal do Portal Uai no YouTube. Na entrevista, o ministro fala sobre o planejamento do governo para o ano e não cita nenhuma nova taxação.