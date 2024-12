'Sem reequilíbrio, não há apoio a acordo Mercosul-UE', diz Meloni

Premiê italiana alertou sobre riscos para setor agrícola

Publicado em 17/12/2024 às 10:22

Alterado em 17/12/2024 às 10:22

A premiê da Itália, Giorgia Meloni, disse nesta terça-feira (17) que apoiará o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia apenas se houver um "reequilíbrio" entre os dois blocos e citou preocupações sobre os efeitos no setor agrícola.

Em audiência na Câmara dos Deputados em vista da reunião do Conselho Europeu de 19 de dezembro, a primeira-ministra afirmou que o governo está "estudando" o tratado e vai "tomar o tempo que for necessário" para avaliar se seus pedidos "serão atendidos".

"Sem reequilíbrio, não há apoio ao acordo com o Mercosul", destacou Meloni no Parlamento.



A premiê disse defender o aumento dos investimentos na América Latina, um "continente muito similar à Itália" e que a Europa "arrisca abandonar a atores globais não ocidentais", mas alertou que agricultores "frequentemente pagam o preço mais caro porque outros países não respeitam os mesmos padrões alimentares" que a UE impõe a seus produtores.



"O acordo deve oferecer garantias concretas e oportunidades de crescimento também para o setor agrícola europeu", salientou.



A conclusão das negociações entre Mercosul e UE foi anunciada em 6 de dezembro, e o tratado passará agora pelo processo de revisão legal e tradução, antes de ser submetido à assinatura das partes, o que deve levar cerca de um ano.



Após essa etapa, o acordo precisará ser ratificado pelos dois blocos. Na UE, será necessário o aval do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, órgão formado por ministros dos 27 Estados-membros. Neste último, o pacto poderá ser barrado se encontrar a oposição de pelo menos quatro países que contemplem no mínimo 35% da população do bloco. (com Ansa)