Petrobras tem lucro de R$ 32,6 bilhões no 3º trimestre, alta de 22,3%

Desempenho foi levemente acima do consenso; Ebitda veio em linha

Publicado em 07/11/2024 às 20:03

Alterado em 07/11/2024 às 20:05

Edifício sede da Petrobras no Centro do Rio Fernando Frazão/Agência Brasil

Por Camille Bocanegra - A Petrobras divulgou resultado do terceiro trimestre de 2024 (2T24) nesta quinta-feira (7).

A petroleira registrou lucro líquido de R$ 32,6 bilhões, com alta de 22,3% do mesmo período do ano anterior. Em termos recorrentes, reportou lucro de R$ 32,92 – alta de 20,9%.

A receita total de vendas da Petrobras ficou em R$ 129,6 bilhões, uma alta de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de R$ 63,7 bilhões, queda de 3,8%. Em termos recorrente, o Ebitda somou R$ 64,4 bilhões, queda de 3,7%.

Projeções

A projeção LSEG de consenso do mercado era de um lucro líquido de R$ 31,17 bilhões no terceiro trimestre, revertendo um prejuízo de R$ 2,6 bilhões no 2T24 e alta de 17% frente o lucro de R$ 26,6 bilhões em relação ao 3T23, ainda que os analistas de mercado não vejam um resultado tão empolgante no período.

A projeção é de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) recorrente de R$ 63,68 bilhões e de receita líquida de cerca de R$ 125 bilhões.