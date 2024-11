Fed reduz corte de juros para 0,25%, mas vê "perspectiva econômica incerta" (com Trump)

Publicado em 07/11/2024 às 17:26

Alterado em 07/11/2024 às 17:26

Na primeira reunião após a eleição de Donald Trump, presidente republicano que prometeu elevar tarifas de importação, para barrar a invasão de produtos chineses, e disse querer interferir na fixação das taxas de juros pelo Federal Reserve Bank, o Federal Open Market Commitee – Fomc, o órgão que formula a política monetária dos Estados Unidos, deu continuidade, por unanimidade, à baixa de juros, mas em ritmo menor, de 0,25% para o piso de 4,50%-4,75%.



Em comunicado após a reunião, o Fed, presidido por Jerome Powell, disse que “o Comitê busca atingir o máximo de emprego e inflação na taxa de 2% no longo prazo. O Comitê julga que os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação estão aproximadamente em equilíbrio”. Mas alertou que “a perspectiva econômica é incerta” (com Trump) e avisa que “o Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu mandato duplo”. O



A íntegra do comunicado



“Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido. Desde o início do ano, as condições do mercado de trabalho têm geralmente melhorado, e a taxa de desemprego tem subido, mas continua baixa. A inflação progrediu em direção ao objetivo de 2% do Comitê, mas continua um tanto elevada”.



“O Comitê busca atingir o máximo de emprego e inflação na taxa de 2% no longo prazo. O Comitê julga que os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação estão aproximadamente em equilíbrio. A perspectiva econômica é incerta, e o Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu mandato duplo”.



“Em apoio às suas metas, o Comitê decidiu reduzir a faixa-alvo para a taxa de fundos federais em 1/4 de ponto percentual para 4-1/2 a 4-3/4 por cento. Ao considerar ajustes adicionais à faixa-alvo para a taxa de fundos federais, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a perspectiva em evolução e o equilíbrio de riscos. O Comitê continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e títulos lastreados em dívidas de agências e hipotecas de agências. O Comitê está fortemente comprometido em apoiar o emprego máximo e retornar a inflação ao seu objetivo de 2 por cento”.



“Ao avaliar a postura apropriada da política monetária, o Comitê continuará monitorando as implicações das informações recebidas para a perspectiva econômica. O Comitê estaria preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam impedir a obtenção das metas do Comitê. As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desenvolvimentos financeiros e internacionais”.