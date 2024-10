Banqueiro André Esteves emprega 1,7 bi de reais na compra de hotéis no Rio e São Paulo

...

Publicado em 12/10/2024 às 16:29

Banqueiro André Esteves, do BTG Pactual Reprodução de vídeo

A informação foi publicada pela jornalista Hildegard Angel no Instagram:

"Por R$ 1,7 bilhão, o carioca tijucano André Esteves acaba de se se tornar o maior proprietário de hotéis do Brasil.

Nesta sexta-feira, 11, o maior acionista individual da gestora BTG Pactual Asset Management fechou a compra do Fairmont Copacabana e de mais 17 hoteis da rede francesa Accor no Brasil.

Essa é a maior transação de hotéis realizada no país neste ano, e graças a ela serão enfim concluídas as obras do Sofitel de Ipanema, que se arrastam há cinco anos, sendo afinal reinaugurado, em 2026, totalmente reformado.

No pacote da aquisição também estão incluídos o hotel butique Santa Teresa MGallery by Sofitel e o Mama Shelter, ambos em Santa Teresa. São os hotéis da galera cool-chic-transgressora, com muitos nomes e sobrenomes internacionais envolvidos. Amy Winehouse, a saudosa cantora pop star (que voz!) quando veio ao Rio, ficou por lá.

Já em São Paulo, onde o turismo corporativo é o foco, o banqueiro adquiriu ‘de baciada’ os hotéis Pullman Guarulhos, Pullman Vila Olímpia e Novotel Morumbi, além dos vários hotéis das bandeiras Novotel, Ibis e Mercure.

Dinheiro pode até não trazer a felicidade, mas trouxe para Esteves a bagatela de 2,600 quartos. E de uma tacada só."