Firjan projeta crescimento de PIB do Rio acima de média nacional

Estimativa fluminense sobe para 4% este ano

Publicado em 11/10/2024 às 17:03

Alterado em 11/10/2024 às 17:03

A indústria do estado do Rio de Janeiro encerrou o segundo trimestre de 2024 com crescimento em todos os setores, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A alta de 5% refletiu-se na projeção do PIB fluminense, que subiu de 3,1% para 4% este ano, número acima da média nacional, projetada para 3,2% pelo Banco Central.

A informação foi divulgada pela colunista Míriam Leitão, do jornal "O Globo", citando a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que reviu sua estimativa para o Produto Interno Bruto do estado.



Segundo a Firjan, apesar do desempenho do PIB do estado ter crescido apenas 0,1% no primeiro trimestre deste ano em relação a 2023, os números revelam que a economia do Rio de Janeiro deve seguir positiva.



O setor industrial fluminense teve avanço em todos os segmentos, com destaque para a extrativa, que responde a mais da metade do PIB industrial do estado, a qual cresceu 4,4% no segundo trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.



Outras áreas com bons resultados são a da construção, com alta de 6%, e a de transformação, com 4,7%, em todos os casos na comparação interanual.



Em nota, o economista-chefe da Firjan, Jonathas Goulart, explicou que, "mesmo diante das incertezas no cenário nacional e internacional, fatores locais devem continuar impulsionando a economia fluminense em 2024".



"Setores como óleo e gás e construção civil, que vêm desempenhando um papel relevante no crescimento econômico do estado, seguem sendo pilares essenciais para a sustentação do crescimento econômico do Rio de Janeiro neste ano", acrescentou ele, enfatizando que, nesse contexto, a expectativa de crescimento do PIB fluminense foi revisada para 4%. (com Ansa)