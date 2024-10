Depois de falir com petróleo, Eike Batista abre mentoria e fatura R$ 1 milhão em três dias ensinando empreendedores como lucrar alto

Eike Batista surpreende com nova estratégia, faturando R$ 1 milhão em mentoria para empreendedores. Seria essa sua verdadeira reinvenção ou mais uma jogada de marketing?

Publicado em 02/10/2024 às 12:14

Alterado em 02/10/2024 às 12:14

Por Alisson Ficher: Imagine transformar uma falência pública em uma oportunidade de ouro. O que parecia o fim de um império virou o novo trunfo de Eike Batista, que surpreendeu o Brasil ao faturar R$ 1 milhão em apenas três dias com um programa de mentoria para empreendedores.

O antigo magnata do petróleo, conhecido por sua meteórica ascensão e queda, agora abre as portas de sua mansão em Angra dos Reis para ensinar como obter altos lucros.

Depois de anos de turbulência, Eike Batista, ex-bilionário e ex-prisioneiro, retorna aos holofotes com uma nova estratégia.

O empresário, que já ocupou a sétima posição entre os mais ricos do mundo, hoje foca em um mercado diferente: o de mentorias de alto valor, um ramo que cresce entre executivos e empreendedores em busca de orientação para o sucesso.

Segundo fontes, a chamada Eike Xperience, realizada em sua luxuosa mansão em Angra dos Reis, foi um sucesso.

Em três dias, Eike e sua equipe faturaram impressionantes R$ 1 milhão, reunindo 20 empreendedores que pagaram R$ 50 mil por uma imersão exclusiva.

Helicópteros, comidas sofisticadas e todo o glamour característico de suas antigas festas estiveram presentes.

Conforme relatos de alguns participantes, que compartilharam suas impressões em vídeos nas redes sociais, a experiência foi regada a muito mais do que luxo: aprender com os erros e acertos do empresário foi o ponto alto do evento.

Eike Batista, agora mentor, compartilhou as lições aprendidas ao longo de sua trajetória no empreendedorismo, que já foi marcada por uma das maiores quedas financeiras do Brasil.

Ascensão meteórica e a dolorosa queda de Eike Batista

Para entender o que torna essa fase de Eike tão intrigante, é preciso recordar sua trajetória.

O ex-magnata construiu sua fortuna principalmente no setor de mineração, e em 2012 chegou a ocupar o cobiçado posto de sétimo homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de US$ 30 bilhões, de acordo com a Forbes.

Tudo parecia estar nos trilhos para um sucesso duradouro, até que, em 2013, os ventos começaram a mudar.

Foi a partir do colapso de sua empresa petroleira, OGX, que o império de Eike começou a ruir.

A empresa enfrentou dificuldades financeiras graves, com a interrupção de projetos de grande porte e a deterioração das ações.

As agências de classificação de risco começaram a apontar inconsistências nas promessas da OGX em relação às suas reais capacidades de exploração petrolífera, o que fez o mercado perder a confiança.

As ações da empresa despencaram e, junto com elas, a fortuna de Eike.

Em 2013, ele viu seu patrimônio encolher drasticamente para menos de US$ 3 bilhões.

Apenas um ano antes, o empresário ostentava riquezas acima dos US$ 30 bilhões. Uma queda dramática que culminaria em sua prisão anos depois.

Escândalos e prisão

O que veio depois foi um verdadeiro pesadelo jurídico. Em 2017 e novamente em 2019, Eike Batista foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o empresário teria pago US$ 16,5 milhões em propina ao então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

A mancha em sua trajetória parecia ser definitiva, colocando-o em um lugar obscuro na história econômica do país.

No entanto, após cumprir parte de sua pena, Eike voltou ao mercado. Em 2022, ele anunciou sua entrada no ramo de consultorias, tentando se reerguer em um segmento que, apesar de polêmico, tem mostrado potencial para atrair grandes fortunas.

A nova aposta: mentoria ou espetáculo?

Mesmo diante de um passado marcado por escândalos e quedas financeiras, Eike Batista parece estar encontrando uma nova forma de atrair atenção e gerar receita.

A Eike Xperience é apenas o começo de sua nova jornada como mentor e consultor para empresários. E, conforme relatos, essa empreitada está apenas no início.

De acordo com suas declarações, novas edições da imersão já estão sendo planejadas.

A demanda por esses eventos parece estar crescendo, e, para muitos, essa pode ser a chance de aprender diretamente com alguém que já viveu tanto o sucesso como o fracasso extremo.

Mas será que esse novo modelo de negócios, baseado em suas experiências, vai resistir ao tempo? Afinal, o nome Eike Batista ainda carrega o peso de falências e prisões.

No entanto, para os empreendedores que pagaram por sua mentoria, a experiência valeu cada centavo.

Eike Batista realmente mudou ou é mais uma jogada de marketing?

A história de Eike Batista continua intrigando o Brasil. Após anos de manchetes sobre seu declínio, ele está de volta aos holofotes.

Mas será que o empresário realmente mudou ou está apenas capitalizando sua fama (ou infâmia) em um mercado ávido por gurus empresariais?

Para alguns, ele representa a resiliência de alguém que nunca desiste, independentemente das dificuldades.

Para outros, sua nova empreitada é uma estratégia bem elaborada de marketing, destinada a aproveitar o “misticismo” que seu nome ainda evoca no mercado.