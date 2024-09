PIB gaúcho cai 0,3% no 2º tri de 2024 ante o 1º tri; agro puxa crescimento na comparação com 2º tri/2023

...

Publicado em 25/09/2024 às 07:41

Alterado em 25/09/2024 às 07:41

Porto Alegre embaixo d'água: as enchentes interferiram significativamente na economia do RS (arquivo) Foto: Gilvan Rocha/Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul caiu 0,3% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o primeiro trimestre, informou em nota a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado. Segundo a pasta, a queda ocorreu por causa dos "eventos meteorológicos extremos". Entre o fim de abril e maio, o Estado foi atingido por fortes chuvas e enchentes nunca antes vistas na região.

A atividade agropecuária, entretanto, cresceu 5,3% no período; já os serviços avançaram 0,1%. A indústria, por sua vez, pesou, com recuo de 2,4%. "No mesmo período, o Produto Interno Bruto (PIB) do país registrou crescimento de 1,4%", destaca a nota.

Em relação a igual trimestre de 2023, a economia do Rio Grande do Sul cresceu 4,6%, puxada pelo desempenho da agropecuária (+34,6%). Na mesma base de comparação, a alta no PIB do País foi de 3,3%. A indústria apresentou retração de 1,7% no segundo trimestre, influenciada pelo desempenho negativo de 6,5% da indústria de transformação, a principal do segmento.

Das 14 principais atividades industriais, dez apresentaram queda, em especial a atividade de máquinas e equipamentos (-26,3%), produtos químicos (-10,9%) e produtos alimentícios (-5,1%). Com exceção da indústria de transformação, os demais setores registraram alta, com destaque para a eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (+37,9%).

Nos serviços, o Estado apresentou alta de 2,4% no segundo trimestre em relação a igual período de 2023. Entre os segmentos da área, o comércio puxou os números positivos, com alta de 5,1% no trimestre, seguido dos serviços de informação (+3,9%). Entre as dez principais atividades comerciais, seis tiveram desempenho positivo, em especial a de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebida e fumo (+12,1%), móveis e eletrodomésticos (18,8%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+9,7%).