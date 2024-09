ONU: Haddad chega a NY para vender agenda verde do Brasil sob pressão ambiental com queimadas

Publicado em 23/09/2024 às 08:41

Alterado em 23/09/2024 às 08:41

Por Aline Bronzati - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou na manhã deste domingo (22) em Nova York, nos Estados Unidos, onde tem uma agenda para divulgar as oportunidades da agenda verde no Brasil ao mesmo tempo em que a crise das queimadas eleva a pressão ambiental sob o País.

Ele ficará até a próxima terça-feira (24), em Nova York, e tem compromissos em paralelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também está na cidade para discursar na 79a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), além de uma série de compromissos bilaterais e outras agendas.

Haddad chegou no hotel em que ficará hospedado em Nova York às 11h10 de Brasília (10h10 no horário local), e não falou com a imprensa.

Mais tarde, ele participou de jantar do World Business Council for Sustainable Development - WBCSD). O evento foi fechado à imprensa e foi organizado por uma das entidades que integram o Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), em Davos, na Suíça.

Haddad deve se reunir com lideranças empresariais interessadas no desenvolvimento sustentável. Em seu discurso deve enfatizar a economia verde e oportunidades no Brasil, que recebe a COP 30 em 2025, no Pará, conforme apurou o Broadcast.

Nesta segunda-feira (23), Haddad participa do evento Development Finance and Women Leaders Accelerating Sustainable Finance, a partir das 9h no Brasil (8h no horário local). Ele divide o painel ‘Finanças para uma Transição Justa para a Energia Verde e Mulheres no papel de aceleração de líderes financeiros’ com a secretária do Tesouro dos EUA, Jannet Yellen, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente preside o NDB, o banco dos Brics. Estão previstas ainda as participações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, em outras plenárias do evento, conforme a programação.

O segundo compromisso de Haddad é uma conversa com investidores estrangeiros, organizada pelo instituto Milken, a partir das 16h30 no Brasil (15h30 no horário local). O ministro deve falar sobre o desempenho da economia brasileira, a agenda verde e também a inserção do País no contexto internacional.

A agenda de Haddad em Nova York termina nessa terça-feira (24), quando retorna ao Brasil na parte da tarde. Ainda não está certo se ele vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso na ONU.

Antes de deixar Nova York, o ministro participa de uma mesa redonda sobre o Tropical Forest Finance Facility (TFFF), um fundo bilionário financiado pelos países soberanos para a conservação das florestas. A iniciativa foi lançada pelo governo brasileiro durante a COP 28, nos Emirados Árabes. O evento começa às 12h45 do Brasil (11h45 no horário local), e tem previsão de durar uma hora.

Outros compromissos de Haddad em Nova York ainda estão dependentes de confirmação.