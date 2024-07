Brasil salta 15 posições no ranking global de produção industrial

No primeiro trimestre de 2024, foi acima da média mundial, o que o coloca o país entre os top 50

16/07/2024

Ivan Longo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta terça-feira (16) mais um indicador positivo da economia brasileira. Segundo levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), o país registrou produção industrial acima da média mundial no primeiro trimestre de 2024 e saltou 15 posições no ranking global, figurando agora entre os top 50.

Segundo o estudo, feito com dados da Unido United Nations Industrial Development Organization (Unido) e divulgado pelo site "Valor", a indústria no Brasil registrou alta de 1,7% nos três primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2023, enquanto a produção industrial no restante do mundo cresceu apenas 1,4%. Em relação ao último trimestre do ano passado, a alta no Brasil foi de 1%, enquanto a média global ficou em 0,1% de crescimento.

Essa alta na produção industrial brasileira fez o país saltar 15 posições no ranking global: foi de 60º colocado no último trimestre de 2023 para a 45ª. Ou seja, em uma lista de 116 países, o Brasil está no top 50 com as maiores produções industriais de todo o globo.

Lula celebrou os números com uma publicação nas redes sociais se dirigindo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Capacidade instalada da indústria

No final de junho, levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que a utilização da capacidade instalada da indústria no Brasil bateu recorde e atingiu seu maior nível em 10 anos.

Segundo o estudo, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) subiu 0,7 ponto percentual em junho, para 82,5%, superando o último recorde, registrado em março de 2014.

Através das redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, celebrou o indicador.

"Isso significa que as fábricas brasileiras estão voltando a produzir a todo vapor, beneficiando a economia do país".

Alckmin chamou atenção, ainda, para outro dado constatado no levantamento da FGV: o nível de confiança na indústria brasileira subiu pelo terceiro mês consecutivo, chegando a 98,4 pontos.