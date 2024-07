Presidente da Petrobras empodera Wagner Victer, que vai atuar como "xerife" de todos os projetos estratégicos da estatal

A conclusão do Comperj, a Refinaria Abreu e Lima (Rnest) e a contratação de barcos de apoio, entre outros projetos, estarão sob seu comando

Publicado em 05/07/2024 às 20:17

Alterado em 05/07/2024 às 20:20

Após reestruturar as gerências executivas da Petrobras para consolidar sua equipe de confiança, Magda Chambriard, presidente da estatal, decidiu estabelecer uma nova pasta destinada a coordenar os projetos estratégicos da companhia. Essa nova posição, descrita como uma espécie de “xerife” pela presidente, será ocupada por Wagner Victer, recém-nomeado gerente executivo de Exploração e Produção.

Inicialmente, antes da criação oficial da diretoria, Victer será encarregado por aproximadamente dois meses dos ajustes necessários no campo de Búzios, localizado no pré-sal da bacia de Santos, o maior campo em águas profundas do mundo. Seu trabalho incluirá o monitoramento das plataformas em construção e das que estão em fase final, assegurando a eficiência operacional do campo.

Com a implementação da Gerência de Projetos Estratégicos, prevista ainda para este ano, Victer será promovido para liderar a articulação de todos os projetos junto às demais diretorias, alinhando-os com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3). Entre os empreendimentos listados estão a contratação de navios, a conclusão do Comperj, a Refinaria Abreu e Lima (Rnest) e a contratação de barcos de apoio.

Magda Chambriard tem enfrentado a perda de quadros sênior valiosos devido ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) implementado na gestão anterior. Para fortalecer sua equipe, a presidente tem contado com assessores de longa data, como Victer, com 37 anos de experiência no setor, além de ter nomeado Sylvia dos Anjos, aposentada, para a diretoria de Exploração e Produção.