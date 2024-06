Alckmin comemora dados de produção agroindustrial em abril

...

Publicado em 23/06/2024 às 05:23

Alterado em 23/06/2024 às 08:49

O vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou nesse sábado (22) dados divulgados pelo Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV Agro). "A agroindústria brasileira teve o melhor mês de abril em dez anos e o melhor quadrimestre desde 2018", escreveu, em seu perfil na rede social X.

Ganhou pressão: como mostra o FGVAgro, a agroindústria brasileira teve o melhor mês de abril em dez anos e o melhor quadrimestre desde 2018. Aumento geral: alimentos e bebidas tiveram o maior crescimento de toda a série histórica, 13,2%; a de biocombustíveis subiu 27,4%; e a de… pic.twitter.com/GPSPof1Gr2 — Geraldo Alckmin ???????? (@geraldoalckmin) June 22, 2024

No tuíte, Alckmin destacou ainda que alimentos e bebidas tiveram o maior crescimento de toda a série histórica: 13,2%, enquanto os biocombustíveis registraram aumento de 27,4% e os produtos têxteis, aumento de 14,5%.

"Fortalecer a nossa agroindústria é compromisso do presidente Lula, pois significa agregar valor aos nossos produtos, gerando emprego e renda, e reduzir a insegurança alimentar", escreveu o vice-presidente.

Entenda

Dados da FGV Agro mostram que, em abril de 2024, a produção agroindustrial registrou uma expansão de 12,1% frente ao mesmo mês de 2023, correspondendo ao maior crescimento para abril desde 2013.

"Ao contrário do que ocorreu em março, o número de dias úteis de abril foi maior em 2024 do que em 2023 – isso, certamente, contribuiu para o resultado positivo do mês", avaliou a entidade.

Em comparação a março de 2024, a agroindústria também apresentou expansão, de 0,8%, já considerando os ajustes sazonais. Com isso, até abril de 2024, a produção agroindustrial acumula uma alta de 4,1% frente ao mesmo período de 2023 e o melhor primeiro quadrimestre para a agroindústria desde 2018. (com Agência Brasil)