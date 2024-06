Setor de seguros arrecada R$ 138,74 bi de janeiro a abril, mostra Susep; alta anual é de 18,1%

...

Publicado em 22/06/2024 às 07:47

A arrecadação do setor de seguros de janeiro a abril deste ano somou R$ 138,74 bilhões, o que representou uma alta de 18,1% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Segundo o relatório, R$ 76,54 bilhões retornaram à sociedade nos primeiros quatro meses do ano, dos quais R$ 19,82 bilhões apenas em abril.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, apresentaram uma arrecadação de R$ 64,67 bilhões, crescimento de 18,4% na comparação anual. Nesse segmento, o seguro de vida atingiu o montante acumulado de R$ 10,82 bilhões, alta de 17,4% em relação ao mesmo período de 2023.

Já os seguros de danos tiveram alta de 9,1% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até abril de 2024 com o mesmo período de 2023. As linhas de negócios dos seguros compreensivos e do seguro fiança locatícia tiveram crescimentos de, respectivamente, 22,9% e 27,7%.

Com relação ao VGBL, confirmando a tendência de crescimento observado nos meses anteriores, as contribuições somaram R$ 59,15 bilhões no quadrimestre, valor 28,7% maior que o mesmo período de 2023.

Os resgates e sorteios na capitalização apresentaram alta de 21,1% e o retorno à sociedade chegou a R$ 9,91 bilhões. (com Agência Estado)